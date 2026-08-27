Gókul, guía turístico en Nepal, tras la riada: "Es una zona muy turística, llevo 20 años aquí, no lo esperábamos"

Una gran riada ha golpeado el norte de Nepal dejando un balance provisional de más de 170 muertos y centenares de desaparecidos, entre ellos cuatro personas españolas. Una ola gigante ha arrasado con todo a su paso ocasionando enormes y repentinas inundaciones a su paso. Hay 1.500 desaparecidos, la mayoría turistas.

"En estos momentos no nos constan fallecidos españoles pero sí hay cuatro personas que no localizamos", ha explicado Albares en un audio-comunicado remitido a los medios en el que ha hecho un llamamiento a los españoles que están o han estado en la zona, a sus familias y amigos para que contacten con los teléfonos de emergencia consular y los habilitados para esta situación. "Ante la trágica riada que se ha producido en Nepal, tanto el Consulado Honorario de España en ese país, como nuestra Embajada en Nueva Delhi y el Consulado General en Pekín están plenamente movilizados para atender a los españoles", ha precisado Albares.

"Es una zona muy turística"

En las Noticias de la Mañana de Antena 3 hemos podido abordar la situación con alguien que conoce muy bien la zona en la que ha ocurrido la tragedia. Se trata de Gókul, un guía nepalí, quien nos cuenta que la gran riada "ha sido un desastre, algo terrible", y que se trata de "una zona muy turística, desde donde los turistas viajan al Tibet". Además, señala que hubiese sido algo muy difícil de predecir, pues "no sabíamos que iba a venir ese río tan grande y tan fuerte, no teníamos noticia prevista de lo ocurrido".

El origen de la riada

La tragedia ocurrió a eso de las 08:37 hora local. En ese momento, se registró un terremoto de magnitud 5,2 con epicentro a 55 kilómetros al noroeste de la localidad nepalí de Kodari. Tan solo tres minutos después del seísmo ocurrió un desprendimiento de glaciar a unos 20 km al noreste del paso de Rasuwagadhi, frontera entre Nepal y China. Esto provocaba una riada masiva de lodo y sedimentos en el río Lhende.

Sobre las 09:15 horas, esta masa de agua alcanzó al río Bhote Koshi desde la zona tibetana y golpeó con especial fuerza Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi. Se sobrepasó también el lado chino. Gokúl señala que a pesar de las noticias del terremoto, "nosotros no sentimos nada".

Un "desastre" que no esperaban

Este guía turístico no sale de su asombro con los hechos. Nos ha contado que "llevo trabajando en esta zona más de 20 años, pero este tipo de tragedia, este desastre no lo esperábamos".

Los números de teléfono de emergencia a los que hace referencia Albares son el del ministerio en Madrid (+34 91 000 1249), el de la Embajada de España en India (+91 9810174160) y el del Consulado Honorario en Nepal (+977 1 4579488/4570770).

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