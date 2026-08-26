Estados Unidos suspende las citas para visados de inmigrante en todo el mundo para formar a su personal consular

Estados Unidos ha suspendido temporalmente las citas para solicitar visados de inmigrante en todo el mundo para formar a su personal consular sobre nuevos procedimientos, según confirmó este miércoles un portavoz del Departamento de Estado.

"Mientras trabajamos en acomodar esta formación a fondo, las citas de servicios de visado serán ajustadas", explicó el portavoz sin precisar cuándo se reanudarán con normalidad. Las embajadas y consulados serán los encargados de comunicar directamente a los solicitantes cualquier modificación en sus entrevistas.

El objetivo: evitar el acceso a ayudas públicas

Los cambios ya han comenzado a afectar a personas que tenían citas programadas en distintos países. Según otra fuente citada por The Washington Post, las entrevistas para obtener visados de inmigrante han sido canceladas desde este lunes y hasta finales de agosto.

La formación responde a la implantación de nuevos procedimientos destinados a comprobar que los beneficiarios de estos visados no supongan una carga para las arcas públicas ni dependan de las ayudas sociales destinadas a ciudadanos estadounidenses que cumplen los requisitos.

Los nuevos controles migratorios de Trump

El Departamento de Estado asegura que el nuevo curso para funcionarios y empleados consulares comenzó a principios de agosto y se está desarrollando a escala mundial, por lo que las suspensiones afectan a toda la red consular estadounidense.

Los cambios se producen después de que un juez federal declarara ilegal el veto impuesto a los visados de ciudadanos de 75 países, una medida defendida por la Administración de Donald Trump por el supuesto riesgo de que estas personas recurran a subsidios públicos tras entrar en Estados Unidos.

En paralelo, el Gobierno de Trump anunció este martes que revocará los visados B-1 y B-2, destinados a viajes de negocios y turismo, a miles de personas que los utilizaron para entrar legalmente en el país y posteriormente solicitaron asilo.

La Administración también pretende endurecer los requisitos para obtener el visado de trabajo H-1B, utilizado para atraer a profesionales cualificados, y plantea que las empresas que recurran a este programa paguen más de 100.000 dólares anuales por su renovación.

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