Al menos dos muertos y 20 heridos en dos tiroteos en Estados Unidos

Al menos dos personas han perdido la vida y otras 20 han resultado heridas en dos tiroteos ocurridos en dos puntos diferentes en Estados Unidos. Los hechos se han registrado en Pensilvania y Carolina del Norte.

El primer tiroteo ha tenido lugar en Maxton, sobre las 01:15 horas. Al comenzar los disparos en una fiesta de una casa huyeron unas 150 personas. Los tiros alcanzaron a 13 personas y provocaron la muerte de dos, un hombre de 49 años y un adolescente de 16 años.

Varios de los heridos, que rodaban entre los 16 y 43 años, han tenido que ser hospitalizados y, aunque algunos ya han recibido el alta médica, al menos siete de ellos se encuentran en estado crítico. "Este fue otro acto de violencia con armas de fuego sin sentido que cobró la vida de dos personas y dejó a muchas otras gravemente heridas", ha declarado el sheriff del condado Robenson, Burnis Wilkins.

En Pensilvania otro incidente marcado por las armas de fuego ha provocado que siete personas, por el momento, fueran heridas. La Fiscalía del Condado de Chester ha informado los ciudadanos que no se acerquen a la zona de la Universidad Lincoln, donde han comenzado los disparos.

"Me han informado sobre el tiroteo ocurrido en la Universidad Lincoln esta noche, y mi administración ha ofrecido todo nuestro apoyo al presidente Allen y a las fuerzas del orden locales. Evite el área, continúe siguiendo las indicaciones de la policía local y únase a Lori y a mí para orar por la comunidad de la Universidad Lincoln", ha sostenido el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro.

Las investigaciones para ambos hechos continúan todavía abiertas, a la espera de indagaciones de los cuerpos de seguridad del estado.

