Muere un turista tras caer de un muro de siete metros en el Panteón de Roma

Un turista japonés de 69 años ha muerto tras caer de un muro de 7 metros de altura, el cual rodea al Panteón de Roma, tal y como han informado los bomberos de la capital de Italia.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 21:50 horas cuando la víctima, Hibino Morimasa, se cayó desde una altura de siete metros por la parte trasera del Panteón, en Vía della Palombella. El hombre, de 69 años, se encontraba solo en el momento de la caída. Según una primera reconstrucción de la policía de Trevi, Hibino se sentó en el muro y cayó al foso del Panteón tras perder el equilibrio.

Según el diario italiano 'La Repubblica', la hija de Hibino pidió de ayuda de inmediato. Hasta el lugar de los hechos se trasladaron tanto los bomberos como los servicios de emergencia. Una vez allí, los bomberos tuvieron que forzar la puerta de entrada al Panteón. Posteriormente, pudieron comprobar que el turista japonés había sufrido una importante pérdida de sangre al impactar contra el suelo, lo que provocó su muerte.

Tal y como ha detallado el medio citado, los sanitarios de emergencia intentaron por todos los medios salvar la vida del hombre de 69 años. No obstante, las heridas que sufrió resultaron fatales.

Por el momento, los investigadores están intentando reconstruir las circunstancias exactas del accidente y continúan a la espera de la orden de la Fiscalía para poder realizar una autopsia. Asimismo, los investigadores tienen dos hipótesis del por qué de este accidente: la primera hipótesis sostiene que el hombre podría haber sufrido un infarto, pero también existe la posibilidad de que Hibino estuviese intentado realizar un selfie y perdiese el equilibrio, y posteriormente, cayese al foso.

Tal y como han afirmado los expertos, el ciudadano japonés estaba sentado en el muro de mármol donde los turistas suelen sentarse para tomar breves pausas. Precisamente, el lugar donde ocurrió el accidente es el punto más alto del foso que rodea gran parte del Panteón.

Tras la autopsia, el cuerpo del hombre de 69 años será puesto a disposición de la familia para su traslado a Japón.

El Panteón de Agripa cuenta con un foso en su parte trasera

El Panteón de Agripa, un edificio de época roma y construido en el siglo II, atrae cada día a un gran número de turistas por su imponente arquitectura. Este monumento está bordeado en su parte trasera por un muro que salva la diferencia de su foso con el nivel del suelo actual.

Una española muere tras caer desde un muro de la escalinata de Plaza de España en Roma

Hace unos meses, una mujer española de 55 años murió después de caerse desde un muro cerca de la parte superior en la que comienza la escalinata de la famosa Plaza de España, en Roma.

Supuestamente, la mujer cayó varios metros hasta la terraza de una conocida cafetería sobre las 8.00 horas de la mañana. Tras la caída, llegaron varios agentes de la Policía Local, quienes alertaron al servicio de urgencias.

Tras una observación, los sanitarios trasladaron a la mujer al hospital Umberto I en condiciones muy graves. Precisamente, en dicho hospital, la mujer murió poco tiempo después.

