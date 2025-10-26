Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Estados Unidos prepara una resolución de la ONU para autorizar el despliegue de una fuerza multinacional en Gaza

Estados Unidos asegura que será necesaria una resolución para los países que quieran participar económicamente o con personal.

Imagen de archivo de Marco Rubio y Benjamin Netanyahu

Imagen de archivo de Marco Rubio y Benjamin NetanyahuEFE

Neila Gallego
Publicado:

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ha explicado que trabajan en una resolución de la ONU para autorizar el despliegue de una fuerza multinacional en Gaza en el marco del acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el pasado 10 de octubre entre Israel y Hamás. Rubio ha indicado que abordarán esta cuestión hoy en Catar.

"Muchos de los países que han manifestado su intención de participar, ya sea económicamente o con personal, o ambas, van a necesitarlo (una resolución de la ONU) porque sus leyes nacionales lo requieren, así que tenemos a un equipo entero para trabajar en ello", ha declarado durante su viaje.

El secretario estadounidense afirmó que Israel debe sentirse "cómodo" con los países que participen. "No quiero entrar en detalles sobre a quién se veta o a quién no se le permite entrar. Cada miembro debe tener la capacidad y la voluntad necesarias, pero también debe ser alguien con quien todos se sientan cómodos, incluido Israel", declaró.

Por otra parte, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, ha informado de que Rubio ha hablado por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y han tratado "nuestras gestiones colectivas para aplicar el Plan Integral para Terminar con el Conflicto en Gaza del presidente Donald Trump" y ha reafirmado la "relación estratégica entre Estados Unidos e Israel".

Israel mantiene su compromiso

Israel ha destacado que Netanyahu y Rubio han tratado sobre el viaje del político estadounidense a Israel. Así, el primer ministro israelí ha dado las gracias a Rubio por su apoyo y le ha invitado a volver a visitar el país.

Asimismo, han expresado su compromiso para seguir con la "estrecha cooperación y fomentar los intereses y valores comunes que unen a Estados Unidos y a Israel, en primer y más importante lugar la vuelta de los rehenes caídos, así como el desarme de Hamás y la desmilitarización de la Franja de Gaza".

