Cazas españoles despegan en Lituania: la OTAN intercepta dos aeronaves rusas tras una incursión desde Kaliningrado

La OTAN activó este jueves su respuesta rápida en el flanco este. A primeras horas de la tarde, los radares lituanos detectaron una violación del espacio aéreo cerca de Kybartai (suroeste), en la frontera con la región rusa de Kaliningrado.

El Ejército lituano detalló que se trató de un caza Su-30 en tareas de reabastecimiento y de un avión cisterna IL-78 que llegaron a internarse unos 700 metros en territorio lituano antes de retirarse tras 18 segundos.

La respuesta aliada llegó desde Siauliai, donde se encuentran desplegados dos Euro Typhoon españoles del Ala 12 dentro de la misión ‘Centinela Oriental’. Un portavoz aliado confirmó a Europa Press la maniobra de intercepción: “Dos cazas españoles Euro Typhoon, desplegados en la base aérea lituana de Siauliai como parte de la misión ‘Centinela Oriental’, despegaron de inmediato y volaron hacia el lugar de esta violación del espacio aéreo”.

La organización subrayó que el episodio evidencia “la disposición de la OTAN para responder ante cualquier acontecimiento” y su capacidad para garantizar la seguridad de los aliados.

18 segundos que tensan la diplomacia

Las autoridades de Lituania elevaron el perfil político del incidente. El presidente Gitanas Nauseda sostuvo que los hechos “confirman la importancia de fortalecer la preparación de la defensa aérea europea” y anunció la convocatoria de representantes de la Embajada rusa en Vilna para protestar por lo que califica de comportamiento “imprudentey peligroso”.

En un mensaje difundido en X, el jefe del Estado fue contundente: “Condeno enérgicamente la reciente violación del espacio aéreo lituano por parte de un caza y un avión de transporte de la Federación Rusa desde la región de Kaliningrado. Esta es una cruel violación del Derecho Internacional y la soberanía territorial de Lituania”.

La primera ministra Inga Ruginiene llamó a la calma y defendió la eficacia del dispositivo conjunto: “La situación está completamente bajo control”. A su juicio, la actuación de los cazas españoles constituye “un ejemplo del trabajo exitoso y coordinado” que articula la defensa aérea regional dentro de la OTAN.

La dirigente añadió que el episodio vuelve a mostrar que Rusia “actúa como un estado terrorista, desafiando el Derecho Internacional y la seguridad de los países vecinos”.

‘Centinela Oriental’: disuasión y vigilancia

La misión de policía aérea en el Báltico combina intercepciones puntuales, patrullas y alertas de reacción rápida (QRA) para disuadir incursiones y preservar la integridad del espacio aéreo de Lituania, Letonia y Estonia.

El despliegue español en Siauliai, que está encuadrado en la estructura de fuerzas aliada, se integra con otros contingentes y medios de mando y control para asegurar una respuesta coordinada ante cualquier violación de fronteras.

