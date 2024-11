Al menos 10 bebés muertos y otros 16 heridos críticos en un incendio en un hospital

Al menos 10 recién nacidos han muerto y otros 16 han resultado heridos por un incendio desatado en la unidad neonatal de un hospital de la ciudad de Jhansi, en el norte de la India. El incendio habría sido provocado posiblemente por un cortocircuito, aunque se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

"La muerte de los recién nacidos es muy desgraciada. Junto con los miembros de la familia, estamos tratando de identificar los cuerpos", ha comunicado el viceministro del estado de Uttar Pradesh, donde ocurrió el incidente, Brajesh Pathak, según el diario 'Times of India'.

El viceministro explicó que se investigará la causa del incendio y que "se tomarán medidas estrictas contra los responsables".

Los hechos ocurrieron sobre las 22:45 horas, hora local, cuando un cortocircuito dentro del concentrador de oxígeno pudo causar el incendio. "Sobre cómo y por qué sucedió, podremos decir algo al respecto una vez llegue el informe de la investigación", ha dicho.

Tres bebés continúan sin identificar

De los recién nacidos fallecidos, siete han sido identificados mientras que tres continúan sin identificar. Otros 16 bebés se han encontrado en estado crítico tras el incendio. En total, había 54 recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) neonatales de la Maharani Lakshmibai Medical College cuando ocurrieron los hechos.

"¡Desgarrador! El incidente del incendio en la Facultad de Medicina de Jhansi en Uttar Pradesh es desgarrador. Mi más sentido pésame a quienes han perdido a sus hijos inocentes", ha lamentado el primer ministro indio, Narendra Modi, en X, antes Twitter.

Además ha anunciado una indemnización de 200.000 rupias, unos 2.250 euros, a los familiares de cada fallecido en el incendio. Para los heridos ha anunciado una indemnización de 50.000 rupias, unos 560 euros.

La presidenta, Draupadi Murmu, también ha calificado este incidente de "extremadamente desgarrador". "Que Dios conceda a los afligidos padres y familiares la fuerza para soportar este cruel golpe. Rezo por la pronta recuperación de los bebés heridos", ha dicho en X.

Muere un bebé después de dar a luz en casa

En la ciudad de Choluteca, un bebé recién nacido ha muerto después de que su madre, identificada como Johanna Michelle Contreras y de 23 años, diera a luz en el baño de su vivienda debido a la falta de recursos económicos.

Nehemías Córdova, portavoz del Hospital General del Sur, ha explicado que Johanna, tras dar a luz, acudió a un centro médico para que dieran los primeros auxilios al pequeño. Sin embargo, el recién nacido ya no presentaba signos vitales.

Al preguntarle el médico por el motivo por el que el bebé no respiraba, la madre le contó lo sucedido: "La madre nos explicó que tuvo que dar a luz en un sanitario de su casa, por lo que no tuvo ninguna asistencia médica ni de un partero. Al no contar con las atenciones necesarias, el niño no pudo respirar correctamente y murió aparentemente ahogado", ha explicado la portavoz en declaraciones a un medio local y recogidas por el diario hondureño 'Tiempo'.

