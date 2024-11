Muere un bebé recién nacido después de que su madre diera a luz en el baño de su casa

Triste noticia la que llega desde Honduras. Allí, en la ciudad de Choluteca, un bebé recién nacido ha muerto después de que su madre, identificada como Johanna Michelle Contreras y de 23 años, diera a luz en el baño de su vivienda debido a la falta de recursos económicos.

Nehemías Córdova, portavoz del Hospital General del Sur, ha explicado que Johanna, tras dar a luz, acudió a un centro médico para que dieran los primeros auxilios al pequeño. Sin embargo, el recién nacido ya no presentaba signos vitales.

Al preguntarle el médico por el motivo por el que el bebé no respiraba, la madre le contó lo sucedido: "La madre nos explicó que tuvo que dar a luz en un sanitario de su casa, por lo que no tuvo ninguna asistencia médica ni de un partero. Al no contar con las atenciones necesarias, el niño no pudo respirar correctamente y murió aparentemente ahogado", ha explicado la portavoz en declaraciones a un medio local y recogidas por el diario hondureño 'Tiempo'.

El departamento de Medicina Forense será ahora el encargado de practicar la autopsia al niño y revelar los detalles que le llevaron a la muerte.

Muere un bebé de dos meses tras beber leche materna

Hace pocos meses se conocía la triste noticia de que un bebé de apenas dos meses había muerto poco después de que su madre le hubiera dado de amamantar. Un suceso que tuvo lugar en la población de Ticul, en el estado Yucatán (México).

Según informaron medios regionales mexicanos, los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la calle 13 -entre la 42 y la 46-, en la colonia San Joaquín de la mencionada localidad yucateca. Allí, la madre de la menor estaba alimentando a su hija con leche materna. Cuando esta acabó de comer, la recostó y se ausentó un momento para ir a la cocina a preparar la comida.

Al volver a la habitación en la que estaba la bebé, la mujer la encontró con un tono de color de piel anormal, morado. Los sanitarios acudieron al lugar, pero no pudieron salvar a la recién nacida, que falleció en el hospital.

Hallan un bebé muerto en una bolsa de basura rodeada de perros

También hace pocos meses, la conmoción se adueñó de la localidad argentina Santiago del Estero. Allí encontraron muerto a un bebé recién nacido. Y por si esto fuera poco trágico, el cuerpo sin vida del pequeño estaba en el interior de una bolsa de basura y con perros a su alrededor.

Tal y como informó el medio argentino 'Todo Noticias', fue una mujer la que dio la voz de alarma. Al pasar por las proximidades de un canal de agua, se dio cuenta de que varios perros merodeaban alrededor de una bolsa. Al acercarse a ella para ver qué había en su interior, su espanto no pudo ser mayor: el cadáver del niño estaba dentro.

La mujer informó a las autoridades de aquel desagradable descubrimiento y los agentes se desplazaron rápidamente al lugar de los hechos.

