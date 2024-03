Los medios británicos hacen autocrítica ante el cáncer de Kate Middleton tras meses de especulación

Develada la verdadera razón por la que Kate Middleton ha estado apartada de la vida pública en las últimas semanas, los medios británicos elogian su actitud tras hacer pública la enfermedad. Además, reclaman respetar su privacidad.

La pareja esperó el margen necesario para proteger a sus hijos. Quisieron anunciarlo una vez empezasen las vacaciones de Semana Santa. Y es que, tras días de especulaciones, la confirmación del cáncer ha provocado una corriente de solidaridad ante lo que la Princesa califica como el "shock del diagnóstico".

Kate Middleton genera una ola de empatía

No hay portada ni espacio televisivo en el mundo que no se haya hecho eco de la noticia. Saber la verdad en la voz de la propia princesa dejaba sin respiración a millones de personas. "Me ha dado mucha pena, me gusta mucho esa mujer", "cruzamos los dedos, ojalá mejore la princesa Kate", comentan dos ciudadanos alemanes.

Con su testimonio y su claridad, ha conseguido la empatía de muchos: "las terapias de hoy en día son muy eficaces, lo digo por experiencia personal. Yo he salido adelante y estoy muy bien", "me pongo en su lugar como madre y me da mucha pena", aseguran dos vecinos en Roma.

La cascada de bulos y rumores durante este tiempo, ha llevado a la reflexión. "Espero que se entienda que hay que dejar a la gente vivir, no importa su título o su estatus", explica un ciudadano francés.

El futuro de la Casa Real británica

El anuncio del cáncer del rey Carlos III y la princesa de Gales provoca en la Corona británica un momento delicado que no se registraba desde el fallecimiento de Diana de Gales en 1997.

Otra pregunta que queda en el aire es, cómo va a gestionar la Casa Real británica un golpe como este. "Ya veremos cómo manejan la situación porque el rey Carlos III tampoco se encuentra bien", se pregunta un vecino de Berlín. Pero sobre todo ha vuelto a poner en la diana una enfermedad tan dura como el cáncer.

El rey Carlos III también ha querido enviar un mensaje de ánimo a la Princesa de Gales. Así lo ha comunicado un portavoz del Palacio de Buckingham. "Está muy orgulloso de Catherine por su valentía al hablar como lo hizo", ha confesado este portavoz que, además ha asegurado que "ha permanecido en estrecho contacto con su querida nuera durante las últimas semanas".

