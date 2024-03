Carlos III, "orgulloso" del "valor" de Kate Middleton tras anunciar que tiene cáncer

Kate Middleton tiene cáncer. Así lo ha hecho saber la princesa a través del perfil oficial de X de Kesington Palace. De esta forma, el Palacio pone fin a las especulaciones sobre su salud que surgieron tras la operación abdominal que a la que se sometió en enero.

El anuncio se ha producido a través de un vídeo de dos minutos, en el que aparece la Princesa de Gales sentada en solitario. Kate comienza agradeciendo todos los mensajes de apoyo que ha recibido durante estas últimas semanas, en las que solo se le ha podido ver de forma oficial, a través de la polémica imagen que compartió junto a sus tres hijos con motivo del Día de la Madre.

"Han sido unos meses increíblemente duros para toda nuestra familia, pero he contado con un equipo fantástico de médicos que han cuidado muy bien de mí" afirma Kate, antes explicar el motivo de la cirugía. "En enero me sometí a una operación abdominal en Londres. En ese momento se pensó que mi condición no era cancerígeno. La cirugía fue un éxito, sin embargo, las pruebas posteriores a la operación demostraron que el cáncer estaba presente."

El Rey Carlos III muestra su apoyo

Buckingham ha publicado un comunicado en el que el rey Carlos III afirma haber permanecido en contacto con Kate, tras haber coincidido durante la hospitalización. El rey británico explica que se encuentra "muy orgulloso de Catherine" por haber tenido el valor de compartir su condición. El comunicado continúa resaltando que tanto Carlos, como la reina consorte Camila "continuarán ofreciendo su amor apoyo a toda la familia durante estos duros momentos".

Tras el anuncio, las redes se han llenado de miles de mensajes de apoyo para la princesa y para su familia. De igual manera, las reacciones oficiales no han tardado en llegar desde Reino Unido. El primer ministro británico Rishi Sunak ha sido de los primeros en pronunciarse. Sunak ha publicado un mensaje en su cuenta de Twitter, donde afirma "Mis pensamientos están con la princesa de Gales, el príncipe de Gales y la familia real y, en particular, sus tres hijos en este difícil momento", además de señalar que "cuenta con el amor y el apoyo de todo el país mientras continúa su recuperación".

El dirigente 'tory' ha querido alabar la "tremenda valentía" que la princesa ha mostrado "con su comunicado de hoy". Paralelamente, ha criticado el "intenso escrutinio" que ha sufrido en estas últimas semanas. En la misma línea se ha pronunciado el líder del Partido Laborista, Keir Starmer, que apuntó en otro mensaje que Katherine cuenta con "el cariño y el apoyo no solo de toda su familia, sino también de toda la nación.

