Las medidas migratorias de Trump y su relación con Elon Musk, en la viñeta gráfica

Donald Trump ya es el inquilino de la Casa Blanca. Ya comienza a adoptar varias de sus medidas. En política migratoria ha anunciado deportaciones masivas. La administración Trump ha comenzado a utilizar aviones militares para deportar a inmigrantes indocumentados. 265 guatemaltecos ya han sido devueltos a su país. Esta acción forma parte de una estrategia para reforzar la seguridad fronteriza y reducir la inmigración ilegal. Sin embargo, la iniciativa ha generado tensiones diplomáticas, especialmente con México, que ha rechazado la llegada de uno de estos vuelos.

El presidente de Estados Unidos ya tiene dentro de su Ejecutivo al magnateElon Musk, que dirigirá junto a Vivek Ramaswamy el Departamento de Eficiencia Gubernamental. La política migratoria y la relación con Musk es lo que refleja la viñeta gráfica de Alfredo Boto de esta semana.

En la imagen podemos ver a a Donald Trump recibiendo un masaje por un robot. "No me convence el robot masajista que me ha regalado Elon... Pero habrá que aguantarse. Repatrié a mi fisio brasileño...", dice el presidente estadounidense en la viñeta.

Cierre de la frontera con México

Durante su toma de posesión, Trump avisó del cierre de la frontera con México como una de las medidas que arrastra desde su anterior administración. Los aranceles a China y Canadá, o la derogación de leyes medioambientales, son algunos los de compromisos que asegura que está listo para cumplir.

"Enviaré tropas a la frontera sur para poner fin a lo que califico como una invasión. No permitiremos que continúe el flujo descontrolado de personas hacia nuestro país", afirmó. Trump también adelantó que utilizará la 'ley de Enemigos Extranjeros de 1798' para combatir a grupos criminales. Según explicó, esta ley permitirá deportar a extranjeros considerados una amenaza para la seguridad. Además, se comprometió a declarar a los cárteles mexicanos como "organizaciones terroristas".

