El hombre más obeso del mundo ya pesa 590 kilos

El mexicano Juan Pedro Franco pesa 590 kilos y requerirá de un tratamiento médico superior a un año para llegar a un peso ideal de entre 80 y 90 kilos, reveló el doctor José Antonio Castañeda. Franco pesa "590 kilos", lo que Castañeda, jefe de la clínica Gastric Bypass México, consideró "bastante alarmante" porque sus cálculos iniciales rondaban los 500 kilos.

Tal y como recoge un boletín de la clínica, Juan Pedro fue pesado este martes en una báscula industrial y dentro de una camioneta. Con él dentro del vehículo se registraron 3.600 kilos, por lo que al restar los 3.010 kilos de la camioneta se obtuvo que el enfermo pesaba 590 kilos. "Ese dato significaría que Juan Pedro es el hombre con vida más obeso del planeta", apuntó. De 32 años, Juan Pedro lleva una semana en Guadalajara (oeste del país), adonde fue trasladado desde su natal Aguascalientes (centro) en un furgón preparado especialmente para transportarlo.

"Ese dato significaría que Juan Pedro es el hombre con vida más obeso del planeta"

En Guadalajara se le realizó una observación multidisciplinar y un tratamiento de choque inicial para poder estabilizarlo. "Me he estado mentalizando para estar tranquilo y para no estar tan nervioso. He estado haciendo ejercicio de pulmones y he tomado los medicamentos que me han dado", relató el joven. Castañeda, cirujano bariatra (experto en obesidad) con más de 8.000 intervenciones, contó que esta semana se le han practicado varias pruebas, entre ellas una biometría hemática, que no mostró anemia, un tratamiento para el hipotiroidismo y otro para su afecciones de pulmón.

Además de una prueba de glucosa que llevó a modificarle las dosis de insulina, pues padece diabetes tipo II. A partir de ahora arranca un proceso "largo y complejo" para hacer bajar de peso al paciente, cuya vida corre peligro. "Tenemos luz verde para iniciar el tratamiento médico dietético para que pierda peso en los próximos tres meses unos 30 o 40 kilos, y luego someterle a una cirugía de cruce duodenal". Este tipo de cirugía bariátrica, que implica la realización de una gastrectomía vertical en manga y de un bypass, se realizará "en dos tiempos", la primera en seis meses y la segunda al cabo de un año.

David Espriu, consultor experto en cirugía de la obesidad y colaborador en este caso, explicó que se evalúa certificar a Juan Pedro como posible récord Guinness como el hombre más obeso del mundo en vida. "De confirmarse el peso de 590 kilos, sería un récord Guinness al superar al peso que en su día tuvo Manuel Uribe, a quien se le consideró el hombre más obeso del mundo con vida y que lamentablemente falleció en su casa de Monterrey (norte de México)" en 2014, apuntó el especialista. "Estoy en las manos de Dios y siempre he sido una persona muy animada. Me siento muy motivado y sin miedo", comentó el paciente.