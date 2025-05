Mata a sus padres y decide convivir con sus cadáveres momificados durante años

Louise Hopkins ha hablado por primera vez sobre los impactantes crímenes cometidos por su hermana, Virginia McCullough, quien asesinó a sus padres y ocultó sus cuerpos en la casa familiar durante más de cuatro años. En declaraciones a 'The Sun', Hopkins aseguró que ha perdonado a su hermana, aunque nunca la visitará en prisión: "La he perdonado por lo que ha hecho. No estoy bebiendo el veneno de otros".

Los hechos salieron a la luz en septiembre de 2023, cuando el médico de cabecera de los padres, John y Lois McCullough —de 70 y 71 años, respectivamente— alertó a la Policía de Essex tras meses sin saber de ellos. Al acudir al domicilio, los agentes encontraron los cuerpos momificados de ambos en avanzado estado de descomposición.

La investigación reveló que los asesinatos ocurrieron en junio de 2019. Según la fiscalía, Virginia McCullough, entonces de 36 años, envenenó a su padre con medicamentos recetados y asesinó brutalmente a su madre con un martillo antes de apuñalarla. Después de cometer los crímenes, construyó una "tumba improvisada" para John en el dormitorio, cubriéndola con mantas y cuadros, mientras que el cuerpo de Lois fue envuelto en un saco de dormir y guardado en un armario del piso superior.

Durante los años siguientes, Virginia engañó sistemáticamente a familiares, amigos, médicos, instituciones financieras e incluso a la Policía. Aprovechando la pandemia del coronavirus como excusa para el aislamiento, mintió diciendo que sus padres estaban enfermos, de viaje o descansando. Mientras tanto, vivía en la casa familiar, utilizando las cuentas bancarias de sus padres y acumulando deudas a su nombre.

El 11 de octubre de 2024, McCullough fue condenada a un mínimo de 36 años de prisión por los dos asesinatos. La Policía y la fiscalía describieron sus actos como una combinación de frialdad extrema y manipulación sostenida. Nicola Rice, del Servicio de Fiscalía de la Corona, señaló que la acusada "pasó los siguientes cuatro años manipulando y mintiendo [...] mientras se beneficiaba económicamente del asesinato de sus propios padres".

Su hermana ha contado cómo lo ha vivido

En su conversación con 'The Sun', Louise Hopkins ha relatado el conflicto emocional que enfrenta desde que se enteró de la verdad. A pesar de haberse distanciado de sus padres en 2018 debido al alcoholismo de su padre y el comportamiento de su madre, asegura que el dolor por cómo terminaron sus vidas la ha marcado profundamente. "El dolor me ha atormentado. A veces pienso que debo ser la culpable por haberme alejado de todo eso", confesó. También ha admitido haber tenido flashbacks y sentir una culpa constante por no haber estado presente.

Aunque fue invitada al juicio de Virginia, Louise decidió no asistir. "He creado una vida de paz y tranquilidad para mí y mis hijos. Perdono a mi hermana, pero no la visitaría", ha sentenciado en la entrevista.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com