Martin Baron, exdirector del Washington Post: "Tenemos la misión de descubrir la verdad con honestidad y mente abierta"

Martin Baron tiene a sus espaldas una larga trayectoria periodística y bajo su mando la obtención de 17 premios Pulitzer. Fue director del Washington Post - uno de los periódicos de más prestigio en los Estados Unidos- desde 2012 y hasta 2021.

Pero antes dirigió el Miami Herald durante la crisis diplomática del niño balsero Elián González y el Boston Globe, donde dirigió el grupo de investigación Spotlight, que reveló los casos de abusos sexuales de la Iglesia Católica durante décadas en Massachusetts. Sobre este caso se hizo una película que ganó el Oscar a la Mejor Película Política en 2015.

Puso en marcha un contador de mentiras

Martin Baron ha apostado siempre por el periodismo de investigación a pesar del coste que esto representa para los medios de comunicación. Baron defiende el periodismo independiente y honesto a pesar de las presiones del poder. Algo que él conoce muy bien porque cuando dirigía el Washington Post, Donald Trump era el presidente de los Estados Unidos.

Cubrir la información del presidente americano no fue fácil porque tenían que verificar constantemente sus declaraciones. Baron puso en marcha un "contador de mentiras" y llegaron a contabilizar más de tres mil durante sus cuatro años al frente de la Casa Blanca. "Es un hombre que ha mentido mucho, que dice cosas que desvinculadas de la verdad, para los periodistas era muy difícil cubrir la información de Trump " asegura Martin Baron.

Mentiroso y desalmado

Si se le pide que defina al candidato republicano, Baron no duda: "es un hombre mentiroso, un hombre yo creo que despiadado también desalmado. No le importa nadie más que él mismo". Trump y Biden están muy igualados en las encuestas para las próximas elecciones del 4 de noviembre en Estados Unidos, es más, Trump gana en los estados clave y no se descarta una vuelta del expresidente a la Casa Blanca. "Yo creo que sería un terremoto para todo el país, para EE.UU y para todo el mundo. Él ha hablado abiertamente de sus políticas y son políticas de naturaleza autoritaria, es un aspirante a autócrata y él dijo que sería un dictador desde el primer día" vaticina Baron."Ha hablado abiertamente de la suspensión de la Constitución, del uso del ejército para suprimir las manifestaciones legítimas en el país y ha hablado de la necesidad de imputar a los periodistas. Él ha hablado de la gran posibilidad de procesamiento contra otros políticos, es una amenaza contra la democracia" añade.

Honestidad y mente abierta

Frente a la amenaza de un recorte de las libertades, Baron defiende la importancia de un periodismo libre: "Tenemos que centrarnos en la misión de descubrir la verdad. Tenemos que hacer nuestro trabajo, hacer el reportaje con independencia, con honestidad con una mente abierta y después de hacer todo ese trabajo tenemos que difundir lo que hemos descubierto, con franqueza y con honestidad y sin vacilar, sin temor".

Afirma que la misión de los periodistas "es darle al público la información que necesita y merece saber para gobernarse a sí mismo. Yo creo que en el corazón de esa misión está la necesidad de pedir cuentas a los poderosos y creo que durante un gobierno como el de Trump tenemos que centrarnos en la misión del periodismo y no pensar demasiado en los ataques. Porque él había librado una guerra contra los periodistas pero no estabamos en una guerra estabamos haciendo nuestro trabajo".

Desinformación y mala información

Ante la desinformación, los bulos y las fake news, Baron pide responsabilidad. "Tenemos que hacer una distinción entre la mala información y la desinformación. Hay muchos sitios que difunden mala información también los medios tradicionales cometen errores, ¿por qué? porque somos seres humanos pero hay también desinformación. Hay medios, hay sitios, hay personas, instituciones que quiere difundir información falsa con el motivo de servir sus propios intereses, sus intereses políticos, sus intereses personales" .

Baron reconoce que ahora con internet y la redes sociales hay muchas más oportunidades de difundir información falsa con distintas motivaciones " Creo que las plataformas tecnológicas deberían tener responsabilidad, todos nosotros tenemos responsabilidad y las plataformas también debería tenerla.

El día en que Bezos compró el Post

En su libro "Frente al poder, Trump, Bezos y el Washington Post" recuerda también cómo recibió la noticia de que el multimillonario Jeff Bezos iba a comprar el periódico. A pesar del desconcierto inicial ahora reconoce que el magnate nunca le presiónó ni siquiera cuando sus redactores arremetían en sus artículos contra la empresa Amazon -también propiedad de Bezos- o aireaban las relaciones extramatrimoniales de Bezos. "Jeff Bezos compró el periódico en 2013 y nunca se metió en la cobertura del periódico, tampoco en la cobertura de Amazon y su propia vida. Él nos daba la independencia que necesitabamos, nunca sugirió ninguna historia, no hacía nada con respecto al periodismo".

Baron analiza en este libro el momento de reinvención por el que está pasando la profesión periodística, la necesidad de contar las historias de otra manera y también la forma de dirigir los medios de comunicación.