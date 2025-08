La hambruna como "arma de la vergüenza", en la viñeta gráfica de la semana

La viñeta de Antena 3 Noticias, un retrato sobre la situación extrema que se vive en la Franja de Gaza desde que comenzó la guerra: el hambre, las bombas, rehenes excavando su propia tumba... El autor, Alfredo Boto, ha plasmado "la hambruna como abominable arma de seres humanos contra seres humanos desde la historia de la Humanidad". Desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad con la guerra entre Israel - Gaza.

El Ministerio de Sanidad de Gaza ha registrado otras seis muertes relacionadas con el hambre y la desnutrición este sábado.Desde que comenzó la ofensiva israelí contra Gaza, tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, al menos 175 personas han muerto por hambre o desnutrición, incluidos 93 niños, según datos de las autoridades sanitarias locales.

La mayoría de las muertes se han registrado durante las últimas semanas, después de meses de bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria por parte de Israel. "La ocupación israelí impide deliberadamente su entrada como parte de una política sistemática de generar hambruna, asedio y caos como parte del crimen de genocidio que se está cometiendo contra más de 2,4 millones de personas en la Franja de Gaza", denuncia las autoridades gazatíes "enérgicamente el bloqueo continuo, la hambruna de la población civil y la retención de ayuda".

Desde Unicef denuncian el "profundo trauma" de los niños gazatíes. En el enclave han muerto ya 18.000 niños desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás.

"Esto simplemente no debería estar ocurriendo. Los niños que conocí no son víctimas de un desastre natural; están matándolos de hambre, bombardeándolos y desplazándolos", sostuvo el subdirector Chaiban. "Hemos presionado para que (Israel) revise sus normas militares de contacto para proteger a civiles y niños. Los niños no deberían estar siendo asesinados esperando en fila en un centro de nutrición o recolectando agua y la gente no debería estar tan desesperada como para abalanzarse sobre un convoy", añade Chaiban.

La situación es tan extrema que se necesitan "todas las rutas y los canales" para hacer llegar ayuda.

En Gaza hay más de 60.800 palestinos muertos, incluidos cerca de 170 por hambre y desnutrición, desde el inicio de la guerra, y 149.588 heridos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com