Mantiene el cadáver de su madre en un congelador durante dos años para cobrar su pensión

Un hombre de 60 años ha reconocido ante un tribunal en Gales haber ocultado el cadáver de su madre durante años en el congelador de la vivienda que ambos compartían, además de haber utilizado su dinero tras su fallecimiento.

El caso salió a la luz en febrero de este año, cuando la policía acudió a una vivienda en la localidad costera de Porthcawl para realizar una comprobación del bienestar. Los agentes habían sido avisados por un consultorio médico, preocupado por la falta de noticias de Sylvia Phillips, una secretaria de empresa jubilada.

Durante el registro del domicilio, los policías encontraron el cuerpo de una mujer, que se cree corresponde a Sylvia Phillips, en un congelador. En ese momento fue detenido su hijo, Christopher Phillips, exdirector de una empresa.

Ocultación del cadáver y uso del dinero

Según se expuso ante el tribunal, Phillips conservó el cuerpo de su madre en hielo tras su muerte, ocurrida en algún momento de 2023, aunque inicialmente se le acusó de impedir su entierro entre octubre de 2022 y febrero de 2026.

Además, accedió a la cuenta bancaria de la fallecida y realizó retiradas tanto de sus ahorros como de su pensión, sin comunicar el fallecimiento ni al Departamento de Trabajo y Pensiones ni al Ayuntamiento de Bridgend.

La defensa, ejercida por la abogada Ruth Smith, reconoció que el acusado "continuó retirando dinero de la cuenta de su madre y, en la práctica, vivió de él", y precisó que se aportará documentación bancaria para concretar los movimientos y la fecha exacta del fallecimiento, fijada en 2023.

Proceso judicial en marcha

Christopher Phillips se declaró culpable de impedir un entierro digno y legal, así como de dos delitos de fraude relacionados con el uso indebido del dinero de su madre. Permanece en prisión preventiva a la espera de sentencia, prevista para el próximo mes de junio.

En paralelo, una investigación judicial trata de esclarecer las circunstancias de la muerte. Durante la apertura de la misma, celebrada en Pontypridd, la oficial forense Joanne Webb explicó que no está claro cómo falleció Sylvia Phillips.

Autopsia y causa de la muerte

La fallecida, nacida en Gloucester en marzo de 1936, no tiene aún una fecha de defunción confirmada. El doctor Stephen Leadbeatter realizó la autopsia el 2 de marzo en el Hospital Universitario de Gales, pero la causa de la muerte sigue pendiente de investigaciones adicionales.

El juez forense Graeme Hughes decidió aplazar la audiencia hasta una fecha aún por determinar, mientras continúan las pesquisas penales sobre el caso.

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