La 'maldición' de Le Vernet: todas las tragedias del pueblo donde desapareció Émile

En ocasiones existen pueblos o lugares que, por distintos motivos, dan la sensación de que posean una maldición. Es el caso del pueblo francés de Le Vernet. La localidad francesa se ha hecho mundialmente conocida por la desaparición del joven Émile, cuya búsqueda se ha suspendido, aunque cuenta con varios sucesos anteriores que han hecho saltar las alarmas en el municipio.

Varios vecinos han explicado a los medios de comunicación que estaban preocupados por una supuesta "maldición" que pudiese tener su pueblo, que ha sido el lugar de un terrible asesinato o de un accidente aéreo que cobró la vida de más de 100 personas.

El asesinato en una cafetería

Hace 15 años, en 2008, se produjo uno de los acontecimientos que conmovieron al pueblo francés. Jeanette Grosos, propietaria del Café du Moulin, fue asesinada por un cliente en el interior del establecimiento. En el momento del fallecimiento, el entonces alcalde François Balique, señaló que al pueblo le "costaría" mucho recuperarse del suceso.

La propietaria de la cafetería era considerada como una "institución local", según señalaron los lugareños. El autor del delito, un cliente muy conocido entre los habitantes del municipio, la golpeó de manera vehemente hasta matarla.

El trágico accidente aéreo

En 2015 se produjo otra tragedia en Le Vernet, cuando un vuelo de la compañía aérea 'Germanwings' se estrelló contra los Alpes, acabando con la vida de todas las personas que se encontraban a bordo. El registro de vuelo de la cabina e informaciones adicionales mostraron que el copiloto del avión, Andreas Lubitz, derribó el Airbus intencionadamente.

El vuelo llevaba a 149 personas a bordo y en un momento, el comandante comentó al copiloto que abandonaba la cabina y que se hiciera cargo de las comunicaciones por radio. A continuación, Andreas Lubitz llevó a cabo alteraciones en el sistema de vuelo y envió a descender el avión que se desplomó en una montaña.

La desaparición de Émile

La desaparición de Émile, de dos años y medio, ha sido el último suceso que ha puesto en alerta a los vecinos de Le Vernet. El pequeño desapareció un sábado a la tarde mientras jugaba en el jardín de la casa de sus abuelos. Tras varias jornadas de búsqueda, las autoridades han decidido suspenderla debido a contradicciones en los discursos de los familiares.

Una de las hipótesis que se barajan es un secuestro. La ausencia de pistas y después de no haber encontrado ningún rastro del pequeño, este pensamiento se refuerza. François Balique, alcalde de Le Vernet, comentó a 'Le Parisien' que no entendían "por qué no podemos encontrarlo cuando conocemos bien el lugar".