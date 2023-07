Se suspende la búsqueda del pequeño Émil tras una nueva versión de la familia

La desaparición de Émile, de 2 años y medio, tiene en vilo a los habitantes de Vernet, un pequeño pueblo francés de los Alpes de Alta Provenza. El pequeño lleva desaparecido desde la tarde del pasado sábado, cuando jugaba en el jardín de la casa de sus abuelos.. Durante la mañana de este viernes, se ha suspendido la búsqueda del niño por una contradicción: en la casa no estaban sus abuelos.

La Policía francesa ha investigado a contrarreloj durante esta semana para encontrar su paradero. Los nuevos datos han esclarecido que la escena de la desaparición es una reunión familiar de hasta diez personas. Este hecho ha cambia el transcurso de la investigación, que ahora se centra en el entorno de la familia. No obstante, la falta de claridad hace que los investigadores no descarten ninguna hipótesis.

A partir del miércoles los investigadores han cambiado su estrategia. La búsqueda, que se había basado en el rastreo a fondo de la zona, ha pasado a una nueva fase más centrada en análisis de la información y datos recolectados hasta la fecha y la continuación de audiencias.

Un extravío

Una posible hipótesis es que el pequeño se escapase de la vigilancia de sufamilia. El testimonio de dos vecinos del pueblo francés apuntaban a que Émile estaba alrededor de la casa en la que se encontraba.

Sin embargo, policías, militares, bomberos, voluntarios y perros han peinado la zona y alrededores y no han encontrado pistas, rastros o algún indicio que indicase que el niño había estado allí.

Siguiendo esta hipótesis, Émile llevaría seis noches y siete días solo, en un terreno complicado y con condiciones de extremo calor.

Un secuestro

Los investigadores no descartan un posible secuestro. No obstante, tras finalizar el barrido de la localidad francesa, el fiscal de Digne-les-Bains, Rémy Avon, ha indicado que no tienen "ningún elemento que apunta a que haya habido una infracción penal en la desaparición". Y también que "no hay ningún elemento que caracterice la pista familiar".

La falta de pistas y el no haber encontrado rastro del pequeño impulsa esta sospecha. El alcalde de Le Vernet, François Balique, explicó a 'Le Parisien' que no comprenden "por qué no podemos encontrarlo cuando conocemos bien el lugar".

Un atropello

Cercana al pueblo se encuentra la carretera D900. Y su volumen de tráfico aumenta durante los meses de verano. Por ende, cabe la posibilidad de que el pequeño llegase a esta calzada y fuese atropellado por un vehículo que no avisase a las autoridades de lo ocurrido.