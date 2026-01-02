Maduro tiende la mano a Trump para luchar contra el narcotráfico y pide negociar: "Venezuela está lista"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha afirmado que ha mantenido "una sola conversación" en noviembre con el presidente estadounidense, Donald Trump, después de que éste declarara el lunes que habían hablado "muy recientemente", aunque con escasos resultados. No obstante, el mandatario venezolano ha mostrado la disposición de su Ejecutivo a negociar con Washington.

"Nosotros hemos tenido una sola conversación. Él me llamó el viernes 21 de noviembre desde la Casa Blanca", ha asegurado el mandatario venezolano en una entrevista con el académico franco-español Ignacio Ramonet este jueves por la cadena estatal VTV.

Después, se ha referido al mencionado diálogo como un "intercambio de diez minutos", "muy respetuoso" y "hasta agradable", aunque "las evoluciones post-conversación no han sido agradables", ha indicado, en el escenario de la campaña estadounidense contra su Gobierno, en el que se incluyen bombardeos a embarcaciones en el mar Caribe, confiscaciones de buques petroleros con crudo venezolano, sanciones a empresas y otras entidades del país, y la destrucción de una instalación supuestamente vinculada al narcotráfico.

Maduro no ha querido confirmar el ataque y ha aplazado su respuesta a "dentro de unos días", limitándose a afirmar que "el sistema defensivo nacional (...) ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país y el uso y disfrute de todos nuestros territorios", así como que el "pueblo está seguro y en paz".

A pesar de la campaña de la Administración Trump, el dirigente venezolano muestra su disposición a negociar con la Casa Blanca en ámbitos como el tráfico de drogas y las explotaciones petrolíferas, señalando que "hay que empezar a conversar en serio".

"Si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos. Si quieren petróleo de Venezuela, está lista Venezuela para inversiones estadounidenses como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran. (...) Si quieren acuerdos integrales de desarrollo económico, también", ha expresado.

Culpa a Colombia por el narcotráfico

Además, el mandatario ha argumentado que Venezuela es "víctima del narcotráfico colombiano" y que "toda la cocaína que se mueve en esta región se produce en Colombia". "Tenemos un combate tremendo en la frontera", ha subrayado, asegurando que Caracas dedica "miles de millones de recursos para tener policías, soldados, operativos, porque la frontera colombiana está totalmente desprovista de protección militar policial". "No hay ninguna colaboración del lado colombiano, así que todo el trabajo lo tenemos que hacer nosotros", ha expresado.

Maduro defiende que las autoridades venezolanas cuentan con "un modelo perfecto de combate al narcotráfico (y) a las bandas criminales". "Llegamos hoy a 431 aeronaves del narcotráfico extranjero y colombianas abatidas", ha indicado, tras el anuncio el pasado lunes en el que el Ejército venezolano apuntó a la destrucción, cerca de la frontera con Colombia, de una aeronave supuestamente utilizada para operaciones de narcotráfico.

Estas declaraciones surgen en mitad de una campaña de presión estadounidense contra el Ejecutivo venezolano y dos días después de que su homólogo colombiano, Gustavo Petro, afirmara que la instalación atacada por Estados Unidos en Venezuela era una fábrica de cocaína de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), al que acusó de permitir "invadir Venezuela" con sus actividades.

