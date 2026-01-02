Ucrania fingió la muerte de un líder ruso aliado para frustrar un presunto complot ordenado desde Moscú

La inteligencia militar de Ucrania ha revelado una operación encubierta poco habitual: la simulación de la muerte de un comandante ruso que luchaba del lado de Kiev, con el objetivo de frustrar un plan de asesinato presuntamente ordenado desde Moscú.

La maniobra, según las autoridades ucranianas, permitió no solo salvar la vida del objetivo, sino también identificar a los responsables del complot y acceder a los fondos destinados a ejecutarlo.

El protagonista de la historia es Denis Kapustin, también conocido como Denis Nikitin, líder del Cuerpo de Voluntarios Rusos y comandante de la llamada “Unidad Especial Timur”, una formación integrada por ciudadanos rusos que combaten junto al Ejército ucraniano.

El pasado fin de semana, esta misma unidad anunció públicamente que Kapustin había muerto en el frente, una información que ahora se revela como parte de una estrategia cuidadosamente planificada.

La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR) explicó que los servicios especiales rusos habrían ordenado su asesinato, ofreciendo una recompensa de 500.000 dólares por su muerte.

La estrategia del plan ucraniano

La falsa noticia del fallecimiento habría servido para hacer creer a Moscú que el plan había tenido éxito y, al mismo tiempo, para atraer y desenmascarar a las personas implicadas en la operación.

Pocos días después, Kapustin reapareció por videoconferencia en una rueda de prensa junto al jefe de la inteligencia militar ucraniana, Kyrylo Budanov.

En un vídeo difundido en redes sociales, Budanov ironizó sobre el desenlace de la operación y felicitó al comandante “por volver a la vida”.

Desde la GUR sostienen que la operación permitió identificar tanto a los autores intelectuales dentro de los servicios de seguridad rusos como a los ejecutores directos del plan. La propia Unidad Timur afirmó haber recibido una cantidad de dinero procedente de esos fondos, como parte del engaño a los organizadores del complot.

Contexto de escalada de ataques

La revelación de esta operación coincide con una nueva escalada de ataques.

Durante la noche, drones ucranianos golpearon infraestructuras energéticas e industriales en varias regiones de Rusia, provocando incendios en una refinería y en instalaciones de almacenamiento y producción.

Mientras tanto, Moscú y Kiev se acusan mutuamente de ataques contra civiles durante las celebraciones de Año Nuevo, en un contexto de violencia que continúa marcando el conflicto en su día 1.409.

