Indonesia investiga posibles negligencias en el naufragio del barco con una familia española

La Policía Nacional de Indonesia ha abierto una investigación para determinar si existió negligencia en el naufragio de un barco turístico ocurrido el pasado viernes frente a la isla de Padar, en Indonesia, en el que viajaba una familia de seis españoles. Ocho días después del accidente, tres personas continúan desaparecidas, una menor fue hallada sin vida y otras dos personas lograron ser rescatadas con vida.

Las pesquisas comenzaron el miércoles y están siendo coordinadas por la comisaría de Manggarai Oriental, en Labuan Bajo, principal base logística del operativo de búsqueda y ciudad turística que sirve de acceso al Parque Nacional de Komodo. El objetivo es esclarecer las circunstancias del siniestro y determinar si se produjo alguna infracción penal o incumplimiento de los protocolos de seguridad marítima.

Investigación sobre la embarcación y la tripulación

En un comunicado oficial, la Policía indicó que "los investigadores interrogarán a los testigos, a la tripulación del barco y al operador, y realizarán una investigación exhaustiva sobre la navegabilidad del barco y el cumplimiento de los procedimientos de seguridad marítima". El texto añade que se trata de comprobar si pudo producirse alguna "negligencia" en la gestión del viaje.

El barco siniestrado, de uso turístico, navegaba por un estrecho con corrientes submarinas cuando se produjo el accidente. Un informe inicial apuntó a un posible fallo de motor que dejó la embarcación a merced del oleaje. Posteriormente, las autoridades portuarias señalaron que el barco zozobró tras el impacto de tres olas de gran tamaño, de hasta 2,5 metros, atribuibles a un "fenómeno poco común".

La embarcación transportaba a 11 personas en el momento del naufragio. Siete de ellas, dos españoles, cuatro miembros de la tripulación y un guía local, fueron rescatadas con vida en las primeras horas. El lunes, los equipos de búsqueda recuperaron el cuerpo sin vida de una menor perteneciente a la familia española.

Los tres españoles que permanecen desaparecidos son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, y dos menores: un hijo de Martín y otro de Andrea Ortuño, una de las supervivientes y madre tanto de la menor fallecida como de la hija rescatada. Ambos adultos se habían casado recientemente.

Compromiso de transparencia

El jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de Nusa Tenggara Oriental, Henry Novika Chandra, subrayó en el comunicado que "la Policía Nacional de Indonesia se compromete a gestionar cada accidente marítimo con profesionalidad, transparencia y responsabilidad. La investigación se lleva a cabo para esclarecer objetivamente los hechos y determinar si hubo negligencia o conducta delictiva en este incidente".

Las autoridades indonesias recuerdan que entre 2024 y finales de 2025 se registraron al menos 15 accidentes de embarcaciones turísticas en la región de Komodo, en su mayoría vinculados a problemas técnicos o a condiciones meteorológicas adversas. En este contexto, la Policía ha instado a los operadores turísticos a priorizar la seguridad, respetar los estándares de navegación y consultar de forma rigurosa los partes meteorológicos antes de zarpar.

