Qué es el flashover, la combustión súbita con gases letales que se convirtió en trampa mortal para las víctimas del incendio

El incendio en un bar de la estación de esquí suiza de Crans Montana ha dejado más de 40 muertos y 115 heridos, la mayoría de gravedad. El incidente se produjo en la noche de Nochevieja y ya se ha convertido en una tragedia. Según la policía cantonal de Valais, en el momento exacto del incendio, dentro del local, había más de 100 personas. El establecimiento tenía capacidad para 300.

La mayor parte de los afectados son adolescentes y las autoridades están trabajando para concretar cuál fue la causa o las causas exactas del incendio. A pesar de que hay alguna hipótesis sobre la mesa, todavía no se ha concretado su origen.

¿Qué es el flashover?

Un flashover, es una bomba térmica que puede llegar a alcanzar temperaturas de hasta 1.200 grados, y esta se ha convertido en la principal hipótesis que manejan las autoridades suizas para explicar las decenas de muertos y el centenar de heridos graves durante la fiesta de año nuevo del bar Le Constellation.

El flashover es un fenómeno extremadamente peligroso que suele ocurrir en incendios de viviendas, naves, edificios o espacios cerrados cuando el fuego pasa de estar localizado y controlado en un punto, a involucrar casi todo el espacio de forma súbita e inmediata. El peligro aumenta cuando en ese mismo espacio se abren ventanas o puertas para intentar escapar que dejan entrar una corriente de aire limpio produciendo una combustión instantánea.

Este fenómeno suele ocurrir en un tiempo que va de tres a cinco minutos desde el inicio del incendio, el calor acumulado produce la combustión casi simultánea de todos los materiales inflamables que existen en el recinto, sin que las llamas lleguen a tocarlos directamente. En ese momento, el incendio pasa de ser controlable y extinguible a total, la temperatura se dispara, y la probabilidad de supervivencia de aquellos que se encuentran en el lugar se vuelve prácticamente nula.

Todos los flashover arrancan con un pequeño foco, ya sea un sofá, una cortina o un enchufe, es decir, se trata de una combustión localizada que, en el caso de Le Constellation, se cree que pudo iniciarse por causa de una bengala en una botella de champagne. Durante el pequeño incendio el calor asciende, se forma una capa de gases en el techo, la temperatura del recinto aumenta progresivamente, y empieza a irradiar calor hacia abajo, haciendo que los objetos empiecen a calentarse aunque no se estén quemando.

El relato de un superviviente

Un joven de 19 años, Nathan Huguenin, ha sobrevivido al incendio y afirma que sigue en estado de shock por el incidente y no puede dormir: "Vi a gente completamente quemada. Vi gente morir. Sinceramente, fue bastante complicado y no sé como voy a digerir lo que he visto".

Otros testigos y fuentes policiales han descrito el suceso como trágico y violento.

