El momento en el que la madre valenciana del naufragio en Indonesia se derrumba junto a los rescatistas

La superviviente del naufragio y madre valenciana Andrea Ortuño, continúa esperando noticias desde Indonesia con la esperanza de recuperar los cuerpos de su familia. Se ha reunido con el gobernador de la provincia agradeciendo el operativo de las autoridades que ordenaron ampliar la radio de búsqueda.

A pesar del desgaste emocional y la tristeza que la acompaña, no ha dejado de agradecer a quienes han trabajado para localizar a su marido y a sus dos hijos, de 10 y 9 años, aún desaparecidos desde el incidente.

Rota por el dolor , Andrea ha decidido acercarse al muelle para, uno a uno, expresar su gratitud a cada rescatista que participa en las labores. Mientras tanto, las autoridades mantienen operativos activos y coordinan equipos especializados para dar con el paradero de los desaparecidos.

