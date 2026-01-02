Una de las supervivientes de la tragedia en Suiza: "Cogí a mi amigo del brazo, pero se me soltó y ahora ya no me contesta"

Una nochevieja marcada por la tragedia en Suiza, con un incendio durante la madrugada del 31 de diciembre que ha dejado al menos 40 muertos y 119 heridos, muchos de ellos de gravedad. El incidente se produjo en un bar de una estación de esquí de Crans-Montana, mientras celebraban el inicio del nuevo año, pero alrededor de la 01:30 horas, un fuego se originó en el interior del local. Estaba repleto de jóvenes de entre 16 y 26 años y, en cuestión de segundos, las llamas lo invadieron todo.

Laetitia, una de las supervivientes de la tragedia, cuenta los momentos de angustia que vivió y que sigue sufriendo: "Cogí a mi amigo del brazo, pero luego, mientras subía las escaleras se me soltó, y ahora ya no me responde".

Una bengala en una botella podría haber desatado el incendio

Centenares de personas rinden ahora homenaje a quienes sufrieron la peor parte mientras tratan de buscar respuestas. La pregunta que más se repite es cómo se pudo originar el incendio, y la hipótesis principal apunta a una bengala (o varias) colocada en una botella de champagne, que al acercarlas de más al techo, hicieron que éste comenzara a arder.

"Al parecer, la bengala estaba sujeta a una botella de champán, que estaba demasiado cerca del techo. Fue entonces cuando se declaró el incendio", ha indicado la fiscal general, Béatrice Pilloud, en una rueda de prensa, recogida por los medios nacionales.

Este mismo relato lo ofrece uno de los supervivientes, que vio cómo una de las chicas que trabajaba en el local "se subió a hombros de otra con dos botellas, encendió las bengalas de cumpleaños, las acercó demasiado al techo, y empezó a arder".

Se trata de un show habitual en muchas discotecas: encender bengalas en botellas y servírselas a los clientes. Las imágenes del momento del incendio muestran que éste podría haber sido el motivo, pero los agentes también habían planteado otras opciones, como la combinación de un petardo y una vela, que podría habría prendido un trozo de tela que se encontraba cerca. Aunque a día de hoy esta última es la menos probable, la investigación está abierta y las autoridades siguen tratando de esclarecer los hechos y pidiendo explicaciones a los implicados.

Quienes ya han sido interrogados ha sido la pareja dueña del bar, ya que teniendo material inflamable y bengalas dentro del local, solo contaba con una salida de emergencia. Ahora la fiscal determinará si es necesaria una investigación penal por homicidio involuntario.

