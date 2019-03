Maduro contra España: "Que se vayan de Venezuela, rápido"

En una conferencia de prensa, convocada a la misma hora en que Juan Guaidó hacía lo mismo, Nicolás Maduro ha arremetido contra España. A la petición de que convoque elecciones responde que "si ellos quieren elecciones que las convoquen en España", ya que el presidente no fue elegido con los votos populares. No pueden dar lecciones ni pueden poner ningún ultimátum". Dice Maduro que se planta ante el racismo y la discriminación de los españoles y que a Pedro Sánchez le pasará lo mismo que Aznar cuando apoyó el golpe de Estado de 2002. Y ha invitado a los diplomáticos a irse: "Que se vayan de Venezuela, no nos importa. Que se vayan rápido, hay muchos aviones, seremos felices in ellos y su complejo de superioridad".

Al considerar los hechos de las últimas horas -proclamación de Guaidó como presidente encargado- un golpe de Estado, Maduro considera colaboradores en esa operación a todos los gobiernos que no lo han respaldado.