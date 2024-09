Una madre se declara culpable de asesinar a puñaladas a su hija de diez años

La comunidad de West Midlands, Reino Unido, quedó conmocionada tras la muerte de Shay Kaur, una niña de 10 años que falleció tras ser apuñalada en el pecho el pasado lunes 4 de marzo. Ahora, el caso parece haberse resuelto finalmente, después de que la madre de la víctima se haya declarado culpable de la muerte de su hija.

El pasado viernes, en el Tribunal de la Corona de Wolverhampton, Jaskirat Kaur, de 33 años, admitió el homicidio involuntario de su hija, buscando conseguir una responsabilidad disminuida. La breve audiencia se desarrolló telemáticamente; a la acusada le mandaron un enlace de vídeo para que pudiese conectarse desde la prisión.

La mujer fue la única acusada por el asesinato. La policía de West Midlands confirmó que no estaban buscando a nadiemás como parte de la investigación después del arresto de Jaskirat Kaur.

El detective e inspector Dan Jarrat declaró: "Nuestros pensamientos están con la familia y amigos de Shay. Su trágica muerte ha tenido un profundo impacto en quienes la conocieron, así como en la comunidad en general".

Proceso judicial

Según la información proporcionada por los informes judiciales, la sentencia fue fijada por el juez Michael Chambers para el 25 de octubre, fecha en la que se espera que la acusada acuda presencialmente, a diferencia de su primera audiencia.

"Su caso está siendo aplazado para sentencia, probablemente el 25 de octubre. Habrá necesidad de más informes, por lo que le interesa cooperar con la preparación de esos informes", le explicó el juez a Jaskirat.

Katherine Goddard, abogada defensora, declaró al tribunal que no había "ninguna disputa sobre los hechos" del caso. A su vez, el Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS, por sus siglas en inglés) confirmó que era aceptable para el órgano institucional la declaración de culpabilidad de Jaskirat por homicidio involuntario.

Remarcar que, generalmente, se entiende por homicidio involuntario el hecho de matar a alguien sin planear el acto ilegal con anticipación o en una situación en la que matar no era la intención.

El asesinato

El cuerpo de la niña fue encontrado en su casa ubicada en Rowley Regis, un pueblo de la región de West Midlands, Inglaterra.

La Policía recibió el aviso a alrededor de las 12:10 horas y, al llegar al lugar en el que se desarrollaron los hechos, descubrieron que ya no se podía hacer nada por la vida de la víctima, que fue declarada muerta en la escena.

La menor murió como consecuencia de unas heridas de arma blanca en su pecho.

Recaudación de fondos para su funeral

Algunos padres de la escuela primaria de Brickhouse, donde Shay era alumna, organizaron una recaudación de fondos en línea para costear el funeral de la niña.

"Como sabrán, ella no tenía familia excepto su madre. El propósito de esto es unirse como comunidad para ayudar a recaudar fondos para su funeral y también para ayudar con flores, la lápida, etc. Ella no se merecía esto en absoluto, y lo mejor que podemos hacer es asegurarnos de que vuele alto de la manera más hermosa", explican en la página de la recaudación de fondos.

A su vez, la escuela emitió un comunicado en el que definían a la víctima como "una niña brillante, feliz y amante de la diversión que era muy querida por todos".

