Anna Possi, la camarera de 100 años que sigue tras la barra igual que el primer día

Nos trasladamos al 1 de mayo de 1958 en Nebbiuno un pequeño pueblo de Italia con vistas al Lago Maggiore, allí abría el Bar Centrale un lugar que con los años se convertiría en un gran punto de encuentro para los habitantes de la zona y sobre todo un local que le ha dado la vida a Anna Possi y a su marido. Hasta tal punto que 67 años después y a sus 100 años, ella sigue al pie del cañón trabajando día a día sirviendo café con una sonrisa.

El Bar Centrale ha sido el escenario de toda una vida, la vida de Anna que espera con los brazos abiertos a todo aquel que busque un refugio para degustar expresos y cappuccino. Donde todo el mundo puede socializar, divertirse con la maquina de discos y el futbolín o sacarse una foto con Possi, la cual esta encantada de recibir a muchos turistas y fans interesados en conocer su historia.

70 años de historia

La historia de Anna ha estado marcada por el trabajado y la familia, esto desde que a los 18 años comenzase a trabajar en un restaurante familiar en Génova y años más tarde abriese su famoso negocio junto a su marido. Por lo que el Bar Centrale ha visto como su vida pasaba y cambiaba, como en 1974 cuando Anna perdió a su esposo algo que nunca la freno y que la motivo a centrarse más en el negocio y en sus dos hijos. Reinventado así su vida y el bar sin perder su esencia que le ha llevado al éxito.

Un éxito motivado por el don de gentes de Anna y su grandes habilidades culinarias, ya que en su bar puedes probar la famosa tarta de manzana casera de Anna o distintas especialidades gastronómicas. Una dedicación que le otorga un gran mérito a su trabajo y longevidad, llegando a convertir a la barista en una leyenda italiana. La clásica Nonna italiana pero a al moderna, ya que ella sabe como adaptarse a la vida, manteniéndose informada leyendo el periódico y siguiendo la bolsa de valores en su computadora.

Recientemente, Anna Possi fue honrada con el título de Comendadora de la República, un reconocimiento a su trayectoria y su contribución a la sociedad italiana. Un prestigioso premio, firmado por Giorgia Meloni, que sirve de testimonio del impacto positivo que Anna ha generado en su comunidad y en su país.

Rutina centenaria

Anna cumplirá 101 el próximo 16 de noviembre y su rutina lleva siendo igual más de 65 años. Se levanta cada día a las 06:30 de la mañana para encender los fuegos y abrir su negocio a las 07:00 horas exactas. Durante el días e dedica a atender a los clientes con la misma pasión y energía de siempre, cerrando el local alrededor de las 19:00 horas.

Una rutina que muchos ya estudian para analizar el secreto de la longevidad, el cual según Anna es ser constante, tener buen humor y beber una lata de limonada con gas cada noche en la mesita de noche.

