Muere el actor Eusebio Poncela a los 79 años

Durante su carrera participó en grandes películas y series éxito del cine español.

Eusebio Poncela

Eusebio PoncelaEFE

Luis Alcantud
Actualizado:
Publicado:

El actor Eusebio Poncela ha muerto a los 79 años en Madrid. Así lo ha trasladado este miércoles la Academia de Cine. Nacido en Madrid el 15 de septiembre de 1945 y criado en el barrio de Vallecas en plena dictadura franquista, el actor logró hacerse con un gran hueco en el mundo de la interpretación, llegando consagrarse como un veterano actor, productor y guionista español.

Durante su carrera participó en grandes películas y series de éxito del cine español, con directores como Pedro Almodóvar, Eloy de la Iglesia, Carlos Saura o Imanol Uribe. Uno de sus logros más destacados fue la nominación al Goya como Mejor Actor Protagonista por la película 'Intacto'. Con más de 60 años de trayectoria como actor, ha protagonizado las series 'Los gozos y las sombras', 'Las aventuras de Pepe Carvalho' o 'Águila roja' y obras de teatro como 'Esto no es La casa de Bernarda Alba' o 'El beso de la mujer araña'.

Este artículo es una noticia de última hora sobre Poncela y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre el actor en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram.

