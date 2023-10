El lapsus de Nicolás Maduro: "A Jesucristo lo crucificó el Imperio Español"

Nicolás Maduro se ha visto envuelto en una polémica en la que se ha metido él solito. El presidente de Venezuela, en su programa semanal 'Maduro+' del pasado lunes, acusó al Imperio Español de crucificar a Jesucristo.

Maduro estaba denunciando en la televisión pública a Israel por el "genocidio" en la franja de Gaza, a la vez que defendía la ofensiva sorpresa iniciada por Hamás este sábado. Entonces, el mandatario sufrió un lapsus y consideró a Jesucristo como "un joven palestino crucificado por el Imperio Español".

"Jesucristo fue el primer antiimperialista de la historia moderna. Jesús fue un joven palestino. Cuando fue crucificado por el Imperio Español y por las oligarquías que dominaban la zona, murió como un hombre palestino, resucitó como un espíritu palestino", afirmó con una convicción férrea.

El mandatario venezolano situó el lugar de nacimiento de Jesucristo "en Belén, Palestina". Quizá lo que pretendía era destacar la importancia de la historia de Palestina y pedir la unidad entre cristianos, musulmanes y judíos, pero no le salió del todo bien.

Metedura de pata

El problema es que Palestina como tal no existía en ese momento, ni políticamente ni geográficamente. Jesús no fue un joven palestino. Además, la zona en la que nació Jesús de Nazaret se encontraba bajo el dominio del Imperio Romano, no bajo el control del Imperio Español. De hecho, ni siquiera existía ningún Imperio Español, porque no fue creado hasta el siglo XV y Jesús fue crucificado en el siglo I.

No se sabe si fue el propio Maduro o alguien de su equipo el que se dio cuenta de la metedura de pata, pero ese fragmento de discurso fue eliminado de los vídeos compartidos en los perfiles oficial de Twitter y YouTube de Nicolás Maduro.

Pero los usuarios de las redes sociales, caracterizados por no perder ninguna oportunidad de exponer los errores de cualquier figura pública, no han tardado en difundir el fragmento completo donde efectivamente se le escucha decir lo del Imperio Español, un vídeo que se ha viralizado rápidamente en Twitter.