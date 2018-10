La víctima del incidente racista en un avión de Ryanair: "No he hecho nada para que me ataquen así por el color de mi piel"

Delsie Gayle llora cuando recuerda el incidente, recibió insultos racistas del hombre que se sentaba en el asiento de al lado. A sus 77 años esta jamaicana todavía no entiende porque fue sufrió ese feroz ataque racista por otro pasajero, en el vuelo de Rynair que cubría el trayecto Barcelona- Londres.

"Estoy muy deprimida por lo sucedido. Me voy a la cama y pienso¿qué he hecho? , no he hecho nada para que me ataquen así por el color de mi piel", lamenta la mujer.

La repercusión mediática de esté vídeo y las quejas de muchos pasajeros han hecho que el Ministerio de Fomento analice la respuesta de la compañía aérea, ya que aceptó las exigencias del atacante y cambió a la víctima de sitio, en este claro caso de xenofobia. Además se estudia si se puede declarar al racista pasajero conflictivo.

Delsie Gayle asegura que nunca le "ha pasado nada igual en ninguno de mis viajes". En la entrevista, su hija señala a Ryanair por como trato los insultos a su madre y porque nadie les ha pedido disculpa por el bochornoso episodio en uno de sus aviones.