Juzgan a un ex miembro de Los Ángeles del Infierno acusado de prostituir a su esposa con 120 individuos

Un hombre de 62 años comparece este viernes ante un tribunal en Suecia acusado de proxenetismo agravado y múltiples delitos sexuales por, presuntamente, explotar durante años a su esposa, a la que habría obligado a mantener relaciones sexuales de pago con alrededor de 120 hombres. El acusado, señalado como exmiembro del club de moteros 'Los Ángeles del Infierno', niega todos los cargos. Fue detenido en octubre de 2025 después de que su esposa lo denunciara ante la policía en el norte del país.

Según el escrito de acusación, el hombre habría obtenido beneficios económicos ejerciendo presión constante sobre la víctima para que realizara actos sexuales remunerados. La investigación sostiene que publicaba anuncios en internet, organizaba los encuentros y vigilaba a la mujer, además de coaccionarla y difundir posteriormente los vídeos para atraer a más clientes. La fiscal del caso ha calificado los hechos como una "explotación despiadada".

Se enfrenta a más de 10 cargos

La legislación sueca establece que la venta de servicios sexuales no es ilegal, pero sí lo es pagar por ellos o promover su ejercicio, lo que agrava la situación judicial del acusado. Además del delito de proxenetismo agravado, el hombre se enfrenta a cargos por ocho violaciones consumadas, cuatro intentos de violación y cuatro agresiones sexuales. Entre los hechos investigados, figuran episodios con clientes y situaciones en las que la mujer habría sido obligada a realizar actos sexuales consigo misma mientras era grabada para su difusión en internet.

La fiscal Ida Annerstedt explicó que la víctima, en situación de vulnerabilidad, habría aceptado "en cierta medida" ejercer la prostitución, pero siempre bajo condiciones y límites concretos. "Cuando él no respetó esos límites, cuando ignoró su negativa, se producen los hechos que constituyen violación o intento de violación", detalló.

120 personas en 3 años

Las autoridades sospechan que cerca de 120 personas habrían pagado por servicios sexuales, de las cuales 26 ya han sido formalmente acusadas, según medios suecos. El juicio, que comienza este viernes, se centrará inicialmente en los cargos contra el principal acusado, mientras que el resto de implicados comparecerá en fases posteriores del proceso. Los hechos habrían tenido lugar entre agosto de 2022 y octubre de 2025.

Por su parte, la abogada defensora, Martina Michaelsdotter, aseguró que su cliente rechaza las acusaciones. Según su versión, el acusado solo habría colaborado en aspectos "técnicos y administrativos" de una actividad que atribuye a la propia denunciante, negando cualquier tipo de coacción o violencia. El caso ha causado una fuerte conmoción en Suecia y ha sido comparado por algunos con el de Dominique Pelicot, condenado en 2024 en Francia por drogar a su esposa y facilitar su violación por decenas de hombres durante años.

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