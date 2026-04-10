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Un hombre mata a tiros a una embarazada después de que esta le pitara con su claxon

Según las autoridades policiales, encontraron al hombre bajo los efectos del alcohol y con una actitud "nada cooperativa".

Un hombre mata a tiros a una embarazada despu&eacute;s de que esta le pitara con su claxon

Un hombre mata a tiros a una embarazada después de que esta le pitara con su claxonEuropa Press

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Daniel Caballero
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Una mujer embarazada de 22 años y su bebé no nacido han muerto tras un tiroteo ocurrido en un aparcamiento en la localidad de Glasgow, en el estado de Kentucky (Estados Unidos), en un suceso que ha conmocionado a la comunidad. Según informaron las autoridades, los hechos se produjeron cuando la víctima, identificada como Ava Woodcock, hizo sonar el claxon de su vehículo mientras se encontraba en el aparcamiento de un restaurante. En ese momento, un hombre cruzó la calle, se acercó al coche y abrió fuego contra ella.

Tras los disparos, el vehículo continuó en movimiento hasta acabar estrellándose. La mujer fue trasladada en estado crítico a un hospital de Louisville, donde falleció días después. El bebé murió como consecuencia del ataque. El presunto autor, Brandon Lee Bond, de 24 años, huyó del lugar tras el tiroteo, pero fue detenido poco después en una zona boscosa cercana. Según la policía, se encontraba bajo los efectos del alcohol y mostró una actitud poco colaborativa durante su arresto.

Las autoridades han presentado cargos por asesinato por violencia doméstica, homicidio fetal en primer grado y evasión policial. La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias exactas que desencadenaron el ataque. La víctima deja una hija de un año, mientras familiares y allegados han iniciado una campaña de recaudación de fondos para hacer frente a los gastos derivados de la tragedia, por el momento, han recaudado 9.000 dólares de un objetivo de 10.000.

Este caso ha reavivado el debate sobre la violencia armada en Estados Unidos, especialmente en situaciones cotidianas que derivan en episodios fatales.

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