El joven de 19 años que iba en el sumergible Titán no quería hacer el viaje: "Lo hizo por complacer a su padre"

Los cinco tripulantes del sumergible Titán fueron dados por muertos este jueves. Los informes han revelado que la nave en que viajaban sufrió una implosión catastrófica que tuvo lugar en algún momento del trayecto hacia el pecio del Titanic, a unos 4000 metros de profundidad. Implosión que habría sido la causa de la muerte instantánea de todos los pasajeros. No obstante, las labores de búsqueda de los restos del submarino Titán continúan activas.

La Marina estadounidense ya detectó el pasado domingo una señal proveniente del submarino que indicaba que podría haber implosionado. Al respecto de lo sucedido, el director de cine James Cameron -que dirigió la película 'Titanic'-, una de las personas que más sabe de implosiones del mundo, asegura que el diseño de la nave Titan era arriesgado: "OceanGate no debería haber hecho lo que estaba haciendo, lo tengo claro", ha incidido Cameron antes de lamentar que "me gustaría haber sido más contundente alertando sobre eso, pero no sabía que no tenía certificación".

Una búsqueda multimillonaria a gran escala

La búsqueda de Titán ha supuesto una movilización a gran escala que ya lleva cuatro días. Con un gran despliegue de medios, los operarios han tenido que trabajar a contrarreloj debido al escaso novel de oxígeno de que disponían en el interior del sumergible. Una operación multimillonaria que, ahora, falta por ver quién la va a costear.

"Ese fue el primer indicio de que había ocurrido algo catastrófico"

Una vez se detectó la explosión, y aun antes de tener confirmación oficial, las autoridades no quisieron perder tiempo en la búsqueda de posibles supervivientes, por lo que no se detuvieron ni a mirar contratos ni pedir a responsabilidades. Es ahora cuando llega el turno de abogados y expertos, que ya advirtieron de que el deterioro del casco de fibra de carbono y titanio, a las profundidades a las que iba a descender, podía hacer que el Titán acabara sufriendo el destino que finalmente ha tenido.

La búsqueda continúa ahora con la esperanza de encontrar restos -que se sumen a los ya encontrados- que puedan facilitar la investigación sobre la implosión y determinar qué es lo que falló realmente. "Encontramos los extremos delantero y trasero del casco", comunicó Paul Hankin, experto en aguas profundas y uno de los responsables del operativo. "Ese fue el primer indicio de que había ocurrido algo catastrófico", añadió.

"Cuando se produce la implosión ellos ya no sienten nada, desaparecen, se atomizan"

Por su parte, el cofundador de OceanGate, la empresa del sumergible, se enteró durante una entrevista en directo del hallazgo de los escombros. "¿Qué es lo que se ha encontrado?", le preguntó Guillermo Sohnlein al periodista de la BBC Callum May tras informarle de la noticia.

No quería unirse a la expedición

No obstante, los restos de los cinco tripulantes que iban a bordo del Titán en el momento del accidente serán difíciles de encontrar. Su muerte se habría producido en cuestión de segundos, como explica Jesús Alarcón, ingeniero naval: "Cuando se produce la implosión ellos ya no sienten nada, desaparecen, se atomizan".

Los familiares de las víctimas están intentando digerir la noticia. "Al menos da cierta tranquilidad pensar que no sufrieron", ha manifestado Matthew Tullock, un amigo del pasajero Paul-Henri Nargeolet.

Según ha contado la tía del joven de 19 años que viajaba en el Titán junto a su padre, este no quería unirse a la expedición: "Mi sobrino estaba aterrorizado. Hizo ese viaje para complacer a su padre por el Día del Padre", ha explicado.