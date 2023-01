Josep Borrell: "El precio de la energía es el precio de la libertad, y los ucranianos lo están pagando con sangre"

El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha analizado la situación actual para los 27 en el marco de la guerra de Ucrania y los desafíos energéticos y tecnológicos que se avecinan en los próximos años.

Josep Borrell ha alertado de las tensiones que rodean a Europa, asegurando que "está en llamas", en referencia a las crisis que atraviesan países como Moldavia, Serbia, Kosovo, Siria, y Libia, y que estos retos van más allá del conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha disparado los precios de la energía y los alimentos.

En un acto organizado por IE University, el alto representante de la Unión Europea ha explicado que la dependencia del gas ruso va camino de desaparecer y que, con la guerra de Ucrania, ha quedado demostrado que "el precio de la energía es el precio de la libertad, y los ucranianos lo están pagando con sangre".

"Era nuestro talón de Aquiles (...) Alemania hoy no utiliza una sola unidad de energía procedente de Rusia y para fin de año, todos los países europeos habrán cortado toda dependencia", aseguró.

El jefe de la diplomacia europea considera que Rusia tendrá problemas en el futuro cercano para seguir manteniendo su posición de influencia basada en los recursos energéticos: "La mayoría de los yacimientos de gas de Rusia se agotarán. Tienen muchos, pero en aguas profundas en el Ártico y no tienen la tecnología para abastecer estos campos. Si quieren explotar un nuevo yacimiento de gas, necesitan tecnología occidental. Y por el momento, no la tienen y no la tendrán".

No obstante, también mostró su inquietud porque, a la vez que los vínculos con Rusia se van rompiendo, las relaciones con China se hacen más fuertes, lo que puede llevar a una dependencia tecnológica del gigante asiático. Frente a las propuestas de Estados Unidos, que baraja prohibir a sus empresas comerciar con China, considera que "la cooperación con China continuará, pero será controlada. Y esta es la lucha. (...) Nuestra dependencia tecnológica es hoy mayor que nuestra dependencia energética de Rusia".

Junto a Josep Borrell también ha participado en este acto Jody Williams, activista de derechos humanos y ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1997. El evento "Un nuevo orden mundial: política, economía y asuntos globales como herramientas para enfrentar los desafíos actuales" ha servido para celebrar la nueva etapa que inicia IE School of Politics, Economics and Global Affairs en su compromiso de formar a la próxima generación de líderes globales.