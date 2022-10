José Ignacio Linares: "El secuestro del director de la central de Zaporiyia no hace que la planta se pare"

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmaba este sábado la detención por parte de Rusia de Ihor Murashov, director de la planta nuclear de Zaporiyia.

La noticia ponían en alerta a la OIEA y dicho organismo avisaba del impacto "muy significativo" sobre la seguridad y protección nuclear de la central que tenía dicho secuestro.

José Ignacio Linares, profesor de Ingeniería Energética, ha rebajado esa alarma en las Noticia de la Mañana. Entrevistado por Manu Sánchez, Linares ha explicado que dicho secuestro no significa que la planta nuclear se vaya a parar.

"Ese organismo (OIEA) dependiente de la ONU vela por la seguridad nuclear y los técnicos de seguridad de las centrales nucleares siempre tratan de minimizar el riesgo. Hay un criterio que es que se busque el menor riesgo posible. Evidentemente, una situación en que una central está dentro de un territorio en guerra y si encima tenemos ataques y secuestros de los técnicos, pues eso nos aleja del riesgo mínimo posible. Ese es el mensaje que se quiere transmitir", ha aclarado José Ignacio Linares.

"Yo creo que ahí ya estamos en un terreno en el que se está exagerando un poco. En algunos informativos hablan del director de la central en otros del director de seguridad. No está muy claro pero admitamos que es un alto ejecutivo de la central que tiene la responsabilidad administrativa de la firma de documentos con todo lo que tenga que ver con el organismo regulador ucraniano. Podría causar algún problema de carácter administrativo de que los documentos no salgan en fecha, pero pensemos que en una central nuclear siempre se trabaja con criterios de redundancia tanto técnica como administrativa", ha explicado el profesor José Ignacio Linares.

"Prefiero remitirme a las informaciones oficiales de la OIEA"

El profesor de Ingeniería Energética ha descartado que dicho secuestro ponga en riesgo el funcionamiento de la central nuclear de Zaporiyia.

"He llegado a leer que este secuestro ponía en riesgo la seguridad de la central y yo creo que no hay que sacar las cosas de quicio. Pensemos que este hombre tendrá vacaciones de vez en cuando. Por el hecho de que hayan secuestrado a una persona no quiere decir que la central se pare. Otra cosa es que en el escenario en el que estamos los dos bandos tratan de sacar el máximo partido de la información que hay. Yo aquí prefiero remitirme a las informaciones oficiales de la OIEA que no a la parte de cada uno de ellos", ha advertido Linares.

Por último, el profesor José Ignacio Linares sí ha señalado que este tipo de situaciones si generan un mayor estrés en los trabajadores de la central nuclear.

"Una cosa es ver que estás rodeado de soldados rusos vigilando tu trabajo y otra cosa es que a tu máximo jefe le secuestran. Por ahí sí se crea una situación de estrés adicional que no es buena. Por ahí va el mensaje que manda la OIEA y no porque físicamente se estén poniendo en peligro los procedimientos de seguridad de la central", ha concluido José Ignacio Linares.