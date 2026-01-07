Así es El Helicoide, el centro de torturas de Maduro en Caracas que Trump ha ordenado cerrar

Donald Trump afirmó este lunes en rueda de prensa que la jefa del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha procedido al cierre de un centro de torturas, conocido como El Helicoide, en el corazón de Caracas. Durante su intervención en el retiro anual del Partido Republicano, celebrado en el Kennedy Center de Washington, Trump insinuó que ese recinto será clausurado definitivamente.

Trump fue más allá al dirigir sus críticas directamente a Nicolás Maduro, a quien describió como "un tipo violento" y responsabilizó de la muerte de millones de personas como consecuencia de la crisis política, social y humanitaria que atraviesa el país. En ese contexto, insistió en que no puede existir una "cámara de tortura" activa en Caracas y reiteró que ese lugar estaría próximo a ser cerrado.

Con una superficie total de 101.940 metros cuadrados, el centro, fue construido en los años 50 y originalmente iba a ser un centro comercial de lujo, un proyecto en pleno apogeo del petróleo de la mano del presidente Marcos Pérez Jiménez. Sin embargo, el proyecto no terminó de culminarse y 30 años después el edificio pasó a formar parte de la inteligencia venezolana.

En 1984, se convirtió en la sede de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención que lo habría convertido en un centro de detenciones y torturas en el que estarían incluso algunos de los españoles presos por Maduro. En el centro se han documentado torturas sistemáticas y violaciones de los derechos humanos, con presos reportando haber sido golpeados, electrocutados, colgados de las extremidades, forzados a adoptar posiciones de estrés o de sumisión y obligados a sumergir el rostro en una bolsa llena de heces, entre otras cosas.

El centro de torturas más grande de América Latina

Se encuentra en la Roca Tarpella, en la parroquia de San Pedro (una de las 32 del área metropolitana de Caracas). Inicialmente, El Helicoide contaba con una celda ubicada en el Área de Acceso, conocida como 'Preventiva I' o el 'Infiernito', con dimensiones aproximadas de 3 por 5 metros, donde eran confinadas las personas recién detenidas. Para el año 2014, esta era la única celda de ese tipo; sin embargo, ante el incremento de las detenciones, posteriormente se habilitaron tres espacios adicionales denominados 'Preventiva II', 'Preventiva III' y 'Preventiva IV'. En 2015, la celda Preventiva I pasó a destinarse a presos comunes, mientras que las otras tres fueron utilizadas para recluir a estudiantes, usuarios de Twitter y manifestantes.

Entre las celdas de mayor tamaño en El Helicoide se encontraba la denominada 'Guarimbero', la cual funcionaba como un anexo de la celda conocida como 'Guantánamo'. En esta última se recluía principalmente a detenidos por causas no políticas, mientras que quienes eran arrestados durante protestas u opositores al gobierno eran enviados a la celda 'Guarimbero'. Ambas presentaban condiciones de hacinamiento y precariedad, carecían de acceso a agua y servicios, y obligaban a los reclusos a dormir en el suelo.

