Muere el juez que investigaba por corrupción a Netanyahu de forma repentina

El juez que estaba a cargo de las investigaciones en el caso que involucra a Benjamin Netanyahu, Beni Sagu, ha muerto en un accidente repentino que coincide con el momento en el que se había solicitado acceso a documentos clasificados que podrían esclarecer las conexiones políticas con el caso.

Durante el pasado 1 de enero, el juez se vio involucrado en un accidente de tráfico en la Carretera Nº6 de Israel, en el que perdió la vida. Según la información policial, el vehículo con el que impactó Sagu estaba conducido por una persona bajo los efectos de varios estupefacientes, lo que le llevó a cometer una infracción vial y acabar impactando con el coche del juez.

Sin embargo, algo llamativo del accidente es que, según detallas los medios israelitas, el vehículo que causó la colisión accedió a la autopista a través de un camino de tierra en un punto ciego. A pesar de esto, dichos medios locales también admiten que no se ha presentado ninguna prueba que haga sospechar en una conexión directa entre este accidente y la Oficina del Primer Ministro de Israel o grupos que pudieran verse beneficiados.

'Caso 3.000'

La figura de Beni Sagu había trascendido recientemente debido a que era el presidente del Tribunal que investiga un supuesto caso de corrupción que involucra directamente al presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, por la compra a gran escala de submarinos y buques de guerra a Alemania. El 'Caso 3.000', como se había bautizado a esta investigación, se encontraba en un momento clave del proceso, debido a que las audiencias estaban desarrollando las conclusiones y se acercaban al momento de declarar el veredictofinal.

De hecho, debido a la muerte del presidente, se debe escoger a su sucesor. Una decisión que primero deberá anunciarse y que requerirá de un tiempo considerable para terminar de llevarse a cabo, dado que se debe revisar todas la documentación al tratarse de un caso complejo, con muchas pruebas y que va a provocar una larga demora en el proceso. Una desafortunada casualidad que ha levantado sospechas en Israel por tratarse de un posible beneficio para los acusados.

