Rusia despliega un submarino para escoltar un petrolero que EEUU intenta confiscar en Venezuela

El barco, rebautizado como Marinera, evade una orden de confiscación estadounidense y ahora navega bajo bandera rusa.

Sara Díaz
Publicado:

El hecho de que Moscú haya enviado un submarino y otros medios navales para escoltar este petrolero, reabre el pulso diplomático sobre el control del comercio energético y petrolero en la zona, entre ambas potencias.

Según el medio estadounidense, The Wall Street Journal, el buque que antes se llamaba 'Bella 1' ha estado semanas intentando evadir el bloqueo impuesto por Estados Unidos a barcos cerca de Venezuela. A pesar de que la embarcación está vacía, ya que no ha podido atracar ni cargar crudo en puertos venezolanos, la Guardia Costera de Estados Unidos la ha estado persiguiendo desde aguas del Caribe hasta el Atlántico Norte.

En uno de esos intentos por evitar la incautación, la tripulación del buque pintó una bandera rusa en el casco, le cambió el nombre a Marinera y lo registró oficialmente bajo bandera rusa, un movimiento excepcional que Rusia autorizó sin los procedimientos de inspección habituales, según expertos citados en The Wall Street Journal. Este cambio de estatus complica las acciones legales y operativas de EEUU, ya que los barcos que enarbolan una bandera nacional están protegidos por el derecho internacional.

Pide a Estados Unidos que detenga la operación

Rusia ha expresado su "preocupación" por la persecución y ha pedido a Estados Unidos que detenga la operación, mientras su Ministerio de Asuntos Exteriores monitorea de cerca la situación. Por su parte, la Guardia Costera estadounidense continúa rastreando al Marinera en el Atlántico Oriental, donde se encuentra navegando a unas 300 millas al sur de Islandia con rumbo al Mar del Norte.

Este incidente se produce en un contexto de tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Rusia, especialmente por las disputas sobre Ucrania, que podrían complicar aún más las relaciones internacionales.

La presencia de un submarino ruso escoltando un buque en disputa legal con EEUU subraya la complejidad creciente de las sanciones energéticas y los riesgos de confrontación en aguas internacionales.

