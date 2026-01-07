EEUU intercepta un petrolero ruso en el Atlántico y otro con bandera de Camerún en el Caribe

El Ejército de Estados Unidos ha confirmado este miércoles la interceptación del petrolero Bella 1, de bandera rusa, por presuntas "vulneraciones de las sanciones estadounidenses" relacionadas con el comercio de petróleo venezolano. La operación se enmarca en la estrategia de Washington para impedir la exportación de crudo de Caracas a través de rutas y buques considerados ilícitos.

Según la información facilitada por fuentes oficiales, el petrolero estaría integrado en la conocida como "flota fantasma", una red de embarcaciones que, según Estados Unidos, es utilizada por Moscú para sortear las restricciones impuestas al sector energético venezolano. La interceptación se produjo tras una orden emitida por un tribunal federal estadounidense y ha contado con la coordinación de distintos organismos del Gobierno.

Poco después se conocía que EEUU también había interceptado otro petrolero que navegaba por el Caribe, en este caso con una bandera de Camerún.

Operación bajo mandato judicial

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, en coordinación con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, ha confirmado la actuación, que fue ejecutada por medios navales estadounidenses. En concreto, en el dispositivo participó la fragata USS Munro, perteneciente a la Guardia Costera de Estados Unidos, que realizó labores de localización, seguimiento e interceptación del buque.

Desde el Mando Europeo del Ejército de Estados Unidos se ha subrayado que la actuación se ajusta a la legalidad vigente y a las resoluciones judiciales adoptadas en territorio estadounidense. La intervención se produjo cuando el petrolero intentaba acceder a puertos venezolanos, en contra del bloqueo impuesto por Washington al crudo del país sudamericano.

Mensaje político de Washington

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha celebrado la interceptación a través de un mensaje difundido en redes sociales. "El bloqueo al petróleo venezolano sancionado e ilícito sigue plenamente vigente en todas las partes del mundo", afirmó, en una declaración que refuerza el mensaje de firmeza de la Administración estadounidense en la aplicación de las sanciones.

La interceptación se produce en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos y Rusia, especialmente en el ámbito energético y geopolítico. Horas antes de que se confirmara la operación, varios medios estadounidenses informaron de que el Bella 1 navegaba escoltado por unidades marítimas enviadas por Moscú, un extremo que añade complejidad al incidente.

Un nuevo foco de tensión con Rusia

El episodio eleva el nivel de fricción diplomática entre Washington y Moscú, al tratarse de una actuación directa sobre un buque de bandera rusa. Estados Unidos sostiene que este tipo de operaciones son necesarias para garantizar el cumplimiento de las sanciones y frenar los mecanismos diseñados para eludirlas.

