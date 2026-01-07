Un agente del ICE mata a una mujer estadounidense durante un despliegue migratorio en Minneapolis

En Minneapolis, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos disparó y mató a una mujer de 37 años durante un amplio operativo migratorio federal en la ciudad. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó el tiroteo y afirmó que el agente actuó en defensa propia tras acusar a la mujer de intentar embestir con su vehículo a los oficiales presentes en las redadas. Sin embargo, diversos testigos presenciales niegan dicha versión.

Según imágenes compartidas en redes sociales, la víctima estaba al volante de una camioneta que bloqueaba el paso de los agentes cuando uno de ellos se acercó al vehículo y abrió fuego, impactando a la mujer varias veces antes de que el vehículo se estrellara contra otros coches estacionados.

El tiroteo representa un importante escalamiento en medio de la más reciente serie de operativos de control migratorio llevados a cabo en grandes ciudades de Estados Unidos durante la Administración Trump. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, lo ha descrito como "el más grande de la historia".

Las Ciudades Gemelas de Minnesota, Minneapolis y St. Paul, han vivido un clima de tensión desde que el lunes se anunció que se iban a enviar 2.000 agentes federales para un nuevo operativo. La ofensiva está relacionada en parte con las acusaciones de fraude que involucran a residentes somalíes en el Estado.

La muerte ha generado fuertes críticas. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, cuestionó la narrativa oficial de defensa propia y exigió la retirada de los agentes federales de la ciudad, denunciando que su presencia está provocando "caos" y poniendo en riesgo a la comunidad. "Estamos demandando que ICE abandone la ciudad inmediatamente. Respaldamos a nuestras comunidades inmigrantes y refugiadas", señaló el demócrata en X.

Manifestantes y vecinos se reunieron en el lugar para expresar su rechazo a las acciones de ICE. Las personas presentes increparon a los oficiales y tocaron silbatos que se han vuelto habituales en este tipo de acciones. "¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza!" y "¡ICE fuera de Minnesota!", gritaban desde detrás del cordón policial. Los agentes federales han disparados gases lacrimógenos para despejar a la multitud. Las autoridades siguen investigando el tiroteo mientras persisten las tensiones entre líderes locales y la administración federal por el despliegue migratorio.

