Indonesia amplía la búsqueda del menor español desaparecido tras el naufragio hasta el viernes

Se adopta dicha decisión tras no producirse ningún hallazgo en las últimas horas.

Parte del operativo de b&uacute;squeda del barco tur&iacute;stico

Parte del operativo de búsqueda del barco turísticoEFE

Los equipos de búsqueda de Indonesia han ampliado hasta el viernes el operativo que trabaja en la búsqueda del niño que permanece desaparecido desde el 26 de diciembre tras el naufragio del barco turístico en el que viajaba con su familia, con tres miembros fallecidos y dos rescatados.

Se trata de una decisión que se ha anunciado tras no producirse ningún hallazgo en las últimas horas, si bien la víspera se recuperó el cuerpo sin vida de otro menor, cerca de restos del casco del barco siniestrado en aguas del turístico Parque Nacional de Komodo.

La embarcación de madera KM Putri Sakinah en la que viajaban los españoles se hundió en las aguas de la isla de Padar, en el Parque Nacional de Komodo, alrededor de las 20:30 hora local del 26 de diciembre.

Indonesia examina su seguridad marítima

El naufragio de este barco turístico ha puesto en evidencia la laxa seguridad marítima en Indonesia. Son 11 las personas que viajaban en esta embarcación, entre ellos esta familia de españoles, de la que dos fueron rescatados junto a cuatro miembros de la tripulación y un guía local.

En un primer momento, las autoridades atribuyeron el hundimiento a la pérdida del motor, aunque después se ha conocido que pudo ser debido a un "inusual e impredecible" fenómeno marino que provocó tres grandes olas que tumbaron la nave en cuestión de segundos, con lo que no dio tiempo para evacuar a los pasajeros.

En el momento el que ocurrió el incidente, el barco navegaba por el estrecho entre Padar y la isla de Rinca, una zona conocida por los locales debido a su peligrosidad por el súbito cambio de las condiciones marinas y por fuertes corrientes.

Había advertencia de mal clima

Kas autoridades meteorológicas habían emitido unos días antes una advertencia sobre mal clima en la región con "posibilidad" de grandes olas. "El canal es una zona complicada. Es peligroso", apuntaba a EFE una empresario que lleva unos doce años en Labuan Bajo, conocida como la puerta de entrada a Komodo.

La Policía ha abierto una investigación para tratar de esclarecer si la tripulación cometió alguna negligencia que provocara el accidente, en la que ya se ha interrogado a al menos 8 personas.

