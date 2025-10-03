Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Israel difunde un vídeo en un barco de la Flotilla: "No hemos encontrado mucha ayuda para Gaza"

La Global Sumud Flotilla asegura que la interceptación de sus barcos en aguas internacionales constituye un "crimen de guerra" y reclama una intervención de los gobiernos.

Neila Gallego
Las autoridades de Israel han interceptado los más de 40 barcos de la Global Sumud Flotilla. Un total de 473 tripulantes fueron trasladados a la prisión de Saharonim, en el sur de Israel. Tras ello, el Ministerio de Exteriores de Israel ha difundido un vídeo a bordo de uno de los barcos que formaban parte de la Global Sumud Flotilla. En el vídeo niegan que llevaran a bordo ayuda humanitaria para Gaza.

En el vídeo se ve a un policía israelí en uno de los barcos sin especificar en cuál. En él señala que "todos podréis saber dónde estamos, en uno de los mayores buques de la Flotilla", al tiempo que señala que "hay una cosa que falta" refiriéndose a la ayuda humanitaria.

"Para los progresistas occidentales de la flotilla, Gaza era solo el telón de fondo. La verdadera historia para ellos eran ellos mismos", comienzan diciendo en una publicación en X. "Esta flotilla nunca tuvo como objetivo llevar ayuda a Gaza; los barcos apenas podían transportar suministros", indican.

En la publicación aseguran que la Policía israelí se encuentra buscando ayuda humanitaria, sin embargo "no han encontrado mucho". "Nunca se trató de la ayuda. Siempre se trató de la provocación", han concluido.

Interceptados los buques

La Global Sumud Flotilla asegura que la interceptación de sus barcos en aguas internacionales constituye un "crimen de guerra" y reclama una intervención de los gobiernos para garantizar la seguridad de los detenidos y "exigir su liberación inmediata". Más de 600 agentes, personal del servicio penitenciario y de inmigración están desplegados para hacerse cargo de los detenidos de la flotilla.

El Ministro de Exteriores israelí ha asegurado que ninguno de los barcos de la flotilla ha logrado traspasar el "bloqueo naval" impuesto por el Ejército.

Segunda flotilla a Gaza

Una nueva flotilla conformada por una decena de barcos navega rumbo a Gaza para tratar de romper el bloqueo impuesto por Israel. Cerca de 150 personas viajan ahora a bordo de nueve veleros que partieron el 27 de septiembre desde Catania y del 'Conscience', que zarpó este pasado martes desde el puerto desde Otranto.

Esta nueva Flotilla de la Libertad se encuentra al sur de la isla griega de Creta, sin que por ahora esté claro cuándo llegarían a la zona de exclusión que Israel tiene establecida junto a Gaza.

