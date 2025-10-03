Israel intercepta al 'Marinette', el último barco de la Flotilla en pie rumbo a Gaza

El Ejército de Israel ha interceptado la última nave operativa de la Flotilla Global Sumud. La retransmisión de la flotilla quedaba interrumpida después de que abordaran el 'Marinette'. Era el último barco que seguía rumbo a la Franja de Gaza. El 'Marinette' tenía bandera polaca y estaba tripulado por unas seis personas.

En una videollamada con los organizadores, el capitán del barco explicó que tuvo problemas con el motor y que por eso se había quedado rezagado, según 'Al Jazeera'.

Más de 500 voluntarios han sido interceptados desde que salieran rumbo a Gaza. Los detenidos han sido trasladados a la prisión de Saharonim, situada en el desierto del Neguev, en el sur de Israel. Según la abogada Loubna Yuma, del colectivo Adalah y parte del equipo jurídico de la flotilla, se espera que sean deportados a sus respectivos países a partir de la próxima semana. La Global Sumud Flotilla denuncia un ataque ilegal contra activistas desarmados" y ha abogado por "desafiar la normalidad genocida con desobediencia civil". Israel solo ha dejado liberados a cuatro parlamentarios y eurodiputados de Italia.

El Ministerio de Exteriores israelí aseguró que ninguno de los barcos ha logrado traspasar el "bloqueo naval" impuesto por el Ejército. "La provocación ha terminado", sostuvo Israel.

Segunda flotilla

Una segunda flotilla compuesta por nueve naves que zarpó el pasado fin de semana de Italia mantiene su rumbo hacia la Franja de Gaza con intención de romper el bloqueo israelí, pese a la interceptación anoche de la otra misión. Esta segunda flotilla está formada por ocho veleros del colectivo 'Thousand Madleens to Gaza' que salieron el pasado sábado desde el Catania y por el barco de pasajeros 'Conscience' de la 'Freedom Flotilla', que partió de Otranto con 92 tripulantes, siete de ellos españoles.

Los veleros se encuentran actualmente navegando al sur de la isla griega d Creta mientras que el 'Conscince' se halla más retrasado, bordeando la península del Peloponeso, según el rastreador naval. La misión sigue a pesar de que el Ejército de Israel ha interceptado las 44 naves que formaban parte de Global Sumud Flotilla.

La ofensiva israelí contra la Franja ha dejado hasta la fecha más de 66.200 palestinos muertos según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las críticas internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com