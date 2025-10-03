Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Alerta por norovirus en un crucero de Royal Caribbean con casi 100 personas contagiadas

El brote se detectó en 94 pasajeros y 4 tripulantes que manifestaban cuadros de gastroenteritis aguda.

Imagen de archivo

Imagen de archivoEuropa Press

Adrián Ballesteros
Publicado:

El crucero Serenade of the Seas, del equipo Royal Caribbean, prometía una estancia lujosa, tranquila y cómoda, pero para muchos de sus pasajeros ha sido una experiencia terrible. Esto por culpa del norovirus, que ha causado un brote de vómitos y diarreas a 94 de los 1.874 pasajeros y a 4 de los 883 tripulantes.

14 días enfermos y 24 horas en cuarentena

El barco zarpó de San Diego (California) el 19 de septiembre con destino final Miami este jueves, por lo que han pasado dos semanas infectados por el virus, según ha informado el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Bob Pettit, de 87 años, fue uno de los más afectados por el virus durante este viaje. Este comentaba mediante un comunicado en el Facebook de su hijo Joshua, que documentó todo el viaje en la red social, la mala experiencia que ha pasado: "No creo que haya estado tan enfermo en mi vida". Pettit comenta, que todo empezó un día cuando después de cenar no podía parar de vomitar. Ante esta situación acudió al equipo médico del crucero, quién aplicó el protocolo pertinente poniéndole en cuarentena durante 24 horas.

A la vez que Pettit enfermó, otros 93 pasajeros y 4 tripulantes presentaban los mismos síntomas, por lo que la directiva del barco notificó la situación al Programa de saneamiento de buques (VSP). Tras esto, se anunció en la página oficial del VPS las medidas de respuesta para evitar su propagación, entre las cuales se recogieron muestras fecales de los infectados para realizar pruebas, se intensificaron las tareas de limpieza y desinfección del barco y se aisló a los afectados.

Este jueves el crucero llegó a PortMiami, donde las autoridades recibieron un informe detallado sobre lo ocurrido, esto para garantizar una transición segura y controlada de los infectados.

Características del virus

El norovirus es extremadamente contagioso y se transmite principalmente por contacto directo con personas infectadas, ingesta de alimentos o agua contaminados, y superficies contaminadas. De tal manera que es muy fácil de propagar y más en ambientes cerrados con grandes multitudes, como los cruceros.

En este brote un 5% de los pasajeros y un 0,45% de los tripulantes se ha contagiado, un dato no muy elevado debido a la rápida eficacia de los servicios médicos con los que contaba el barco. Esta situación se suma a los 14 casos de norovirus en cruceros de gran magnitud en este 2025, siendo el crucero Navigator of the Seas, también del grupo Royal Caribbean, uno de los más afectados con 134 pasajeros y 7 tripulantes infectados en julio.

