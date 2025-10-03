Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
ATENTADO MANCHESTER

Una de las víctimas del atentado de Mánchester murió al ser disparada por la policía

Las autoridades llegaron a escasos segundos de que el conductor comenzase a apuñalar.

La investigaci&oacute;n policial contin&uacute;a en la escena cerca de la sinagoga de la Congregaci&oacute;n Hebrea de Heaton Park en Crumpsall, Manchester.

La investigación policial continúa en la escena cerca de la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park en Crumpsall, Manchester.Europa Press

Irene Rodríguez
Publicado:

Estaban celebrando el Yom Kipur, el día más sagrado para la comunidad judía, cuando un coche atropelló a varias personas, para posteriormente proceder a apuñalarles cobrándose así la vida de algunas de ellas. A los pocos segundos apareció la policía y abrió fuego contra el conductor del vehículo.

En el incidente, que tuvo lugar en torno a las 09:30 hora británica en los alrededores de la sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation al norte de la ciudad inglesa de Mánchester, murieron dos personas y tres resultaron heridas, al ser atropellas o apuñaladas. La última información confirmada por la policía en un comunicado es que una de las dos víctimas fue alcanzada por una de las balas que dispararon los agentes.

"El patólogo del Ministerio del Interior ha informado que ha determinado provisionalmente que una de las víctimas fallecidas parece haber sufrido una herida consistente con una herida de bala", señalan en el documento.

El comisario jefe de la policía de Mánchester, Stephen Watson, ha confirmado que "los forenses de Interior han advertido de manera provisional que una de las víctimas habría sufrido una herida consistente con arma de fuego". Además han asegurado que "el sospechoso abatido, Jihad al Shamie, no estaba en posesión de un arma de ese tipo", por lo que "los únicos disparos procedieron de los agentes, al intentar evitar que el agresor entrara en la sinagoga y provocara daños mayores en la comunidad judía".

Un hombre "desangrándose en el suelo" y otro frente a un coche ""tirado en el suelo" mientras la gente miraba, es lo que relató Gareth, uno de los testigos, a la 'BBC'. Las autoridades no tardaron en aparecer, encontrando al hombre "intentando entrar" a un edificio cerca del lugar del atropello.

"Le dieron un par de advertencias", cuenta Gareth, afirmando que el conductor "no hizo caso", lo que conllevó a la policía a actuar y abrir fuego contra él. El hombre, con cuchillo en mano, cayó al suelo tras los disparos, aunque la escena "estresante" que describe el testigo terminó con el hombre levantándose, y las autoridades disparando de nuevo.

La herida del sospechoso abatido, de 35 años, "pudo ser la consecuencia trágica e inesperada de la necesaria actuación urgente de los oficiales para poder poner fin a un atentado perverso", subraya Watson. Sin embargo, ha aclarado que la bala que dio a una de las tres personas heridas no era "lo suficientemente grave como para amenazar su vida".

Su familia se desvincula del ataque

Con la muerte del conductor, asciende a tres las víctimas mortales del incidente de Mánchester. La familia del abatida se distancia "totalmente del ataque" y "condena enérgicamente este atroz acto, dirigido contra civiles inocentes y pacíficos", ha anunciado su padre Faraj Al-Shamie en Facebook.

Solicita a los medios de comunicación que "se abstengan de utilizar este trágico evento en cualquier contexto que no refleje la verdad". Así mismo, pide que "Dios tenga misericordia de las víctimas inocentes y oramos por la pronta recuperación de los heridos".

La investigación policial continúa en la escena cerca de la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park en Crumpsall, Manchester.

