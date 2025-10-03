Hamás pide más tiempo para revisar la propuesta de Donald Trump

El tiempo se agota, pero Hamás necesita más. Más tiempo para solicitar aclaraciones y enmiendas a varias clausulas clave del plan de paz presentado por Donald Trump.

En declaraciones a la cadena saudí Asharq Al-Awsat se espera que el grupo pida mas información en lo que respecta al cese de hostilidades, la retirada israelí de la Franja de Gaza, la entrega de las armas de la organización, la entrega de rehenes israelíes y lo que las fuentes llaman el "Consejo de Paz" liderado por Tony Blair y propuesto por el presidente estadounidense para gestionar la Franja de Gaza después de la guerra.

El periódico libanés Al-Akhbar también informa que las declaraciones preliminares de Hamás sobre el plan estadounidense para Gaza ya fueron transmitidas al presidente Trump por el emir de Qatar en una llamada telefónica.

Hamás considera que varios puntos son inaceptables y deben modificarse

Sin confirmación oficial aún las sensaciones, según altos mandos, no son malas. Y así se reproduce en los medios hebreos que dan por hecho que Hamás respondería "positivamente" a la propuesta deTrump para poner fin a la guerra en Gaza, presentando una serie de enmiendas, como asegura The Times of Israel una fuente familiarizada con las negociaciones, añadiendo que la respuesta podría llegar en cuestión de horas.

Esa misma fuente coincide con las cadenas árabes en señalar que las enmiendas de Hamás tendrán como objetivo suavizar algunos de los términos de la propuesta que Netanyahu había añadido a última hora respecto a la retirada israelí de Gaza y el desarme de Hamas. Nada mas presentarse el plan hace unos días altos funcionarios de Hamas dijo reaccionaron asegurando que varios puntos de la propuesta eran inaceptables y debían modificarse, sin dar más detalles.

Según las fuentes, Hamás exige aclaraciones sobre el cese total de las hostilidades en el plan, así como garantías de que no se reanudarán los ataques, como ocurre en el Líbano. También se señaló que la organización terrorista exigirá un calendario claro para la retirada israelí de la Franja de Gaza y diferenciar entre dos tipos de armas: ofensivas y defensivas. Ya que las defensivas, dicen, son "una cuestión existencial para la organización que no está sujeta a negociación ni regateo".

La Yihad Islámica ha suavizado su postura

El otro grupo terrorista de Gaza, y en cuyas manos continúan un grupo importante de secuestrados, también ha mostrado cierta receptividad al plan. El subsecretario general de la Yihad Islámica Palestina, Mohammed al-Hindi, declaró a Al Arabiya que el grupo desea cambios importantes en el plan, una señal de que ya no rechaza el acuerdo de plano. Los cambios incluyen una retirada claramente programada de las tropas israelíes vinculada a la liberación de los rehenes.

