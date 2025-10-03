750.000 empleados federales suspendidos y sin cobrar: así afecta el cierre del gobierno de EEUU

El gobierno de Estados Unidos afronta su tercer día de cierre parcial, con 750.000 empleados federales suspendidos y otros considerados "esenciales", como militares, agentes de seguridad y personal aeroportuario, obligados a seguir trabajando sin percibir salario. Ninguno de ellos cobrará hasta que el Congreso apruebe un nuevo presupuesto, y por ahora no hay señales de acuerdo entre demócratas y republicanos.

La Casa Blanca percibe un riesgo político creciente. Aunque el presidente Donald Trump insiste en que “no quería” el cierre y culpa a los demócratas, asesores reconocen en privado que la falta de financiación podría volverse en contra de los republicanos, sobre todo si el bloqueo afecta a los subsidios de la Ley de Atención Médica Asequible, lo que encarecería la cobertura sanitaria antes de las elecciones de medio término.

Los museos han empezado a cerrar sus puertas

Los efectos del cierre se sienten a ritmos distintos. Museos y monumentos nacionales, como los del Instituto Smithsonian o la Estatua de la Libertad, han empezado a cerrar sus puertas. En contraste, servicios como el Servicio Postal, la Seguridad Social y Medicare siguen funcionando al tratarse de gastos “obligatorios”. Cada agencia ha elaborado planes de contingencia que determinan quién se queda en su puesto y quién es enviado a casa.

Aprobación de salarios atrasados

Históricamente, el Congreso ha aprobado salarios atrasados una vez reabierto el gobierno, y tras el prolongado cierre de 2018–2019 se estableció que dichos pagos sean automáticos. La incógnita ahora es cuánto durará el estancamiento: demócratas y republicanos mantienen posturas opuestas sobre la financiación de los subsidios sanitarios, mientras el debate se mezcla con acusaciones cruzadas sobre inmigración y gasto público.

De momento, el Congreso, único órgano con capacidad para reabrir el gobierno, continúa activo, pero con parte de su personal también suspendido. El precedente de 2019, cuando el caos en los aeropuertos precipitó el fin del cierre más largo de la historia, planea sobre este nuevo pulso en Washington.

