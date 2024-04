Irán amenaza con responder con armas "nunca antes utilizadas" si Israel contraataca

Desde el ataque de Irán a Israel la pasada madrugada del domingo, los movimientos de tropas no han cesado. En las carreteras y calles de Teherán, en la capital de Irán, ya se han visto cortes de tráfico para que pasen los convoyes militares que trasladan misiles y drones.

La fuerza Aérea de Defensa iraní asegura que su ataque del fin de semana solo fue "disuasorio", pero aun así está en alerta máxima, se prepara para el contrataque de Israel y amenaza con responder más fuerte que nunca, "en cuestión de segundos" con armas "nunca antes utilizadas" si Israel contraataca.

Y parece que eso es lo que ocurrirá, puesto que Herzi Halevi, jefe Estado Mayor de Israel ha confirmado que habrá una respuesta: "Irán enfrentará las consecuencias de sus acciones... Elegiremos nuestra respuesta como corresponde".

Lo ha ratificado también el portavoz del ejército, Daniel Hagari, portavoz del ejército: "Lo haremos en el momento y horario que elijamos". Todas las opciones de contrataque están sobre la mesa, pero lo que más preocupa es que Israel tiene entre sus objetivos las instalaciones nucleares de Irán.

Precisamente la posible represalia se debatirá este martes en el Consejo de Guerra de Israel, donde se enfrentan dos posturas: quienes abogan por una respuesta contundente y los que apuestas por algo más contenido y no de forma inminente.

Comunidad internacional

Con esta nueva reunión del gabinete de guerra de Israel, su posible respuesta parece cada vez más cerca. Esto hace que la comunidad internacional se mantenga en alerta. El Organismo Internacional de Energía Atómica no descarta que ataque instalaciones nucleares de Irán. "Siempre estamos preocupados por un posible ataque. Pedimos una extrema moderación", ha declarado Rafael Grossi, director de la Agencia de Energía Atómica.

Por el temor de un ataque israelí sobre instalaciones nucleares, todo el mundo se vuelca en contener la escalada. Este martes se reunirán los ministros de exteriores de la Unión Europea, que ya se han pronunciado para pedir mesura a ambos países.

Estados Unidos, el principal aliado del país semita, lo ha dejado claro varias veces. Joe Biden insiste en que no apoyará a Israel en una operación militar. "No queremos una escalada de tensión", aseguró Pat Ryder, portavoz del Pentágono. "Hemos dejado bien claro que no buscamos una guerra con Irán", explicó Matthew Miller, portavoz del departamento de Estado. Y sobre la ya anunciada respuesta, han asegurado que "es una decisión suya, pero nosotros volvemos a dejar claro que no buscamos una guerra más amplia en la región".

Los esfuerzos diplomáticos se multiplican sobre todo en países de la zona como Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Jordania, Qatar, Egipto e Irak. El primer ministro de este último país, Mohammed Shia Al-Sudani, ya se ha reunido con Joe Biden.

Y mientras en la Franja...

El choque entre Irán e Israel hace que se hable menos de ello, pero en la Franja de Gaza todo sigue igual. Israel no ha cesado sus bombardeos. De hecho, esta madrugada, han caído varios proyectiles sobre Rafah.

Según fuentes palestinas, al menos cuatro personas han muerto.

