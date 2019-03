"Donald Trump, con Venezuela no te metas! Hands off Venezuela! ¡Donald Trump, hands off Venezuela! De inmediati. Not that way, Donald Trump! Intervencionismo en Venezuela no. Not that way, Donald Trump!", ha dicho Nicolás Maduro en un inglés con partes en español en el Palacio de Miraflores.

De este modo, Maduro respondía a las acciones desde EEUU surgidas a raíz de la autoproclamación de Juan Guaidó como "presidente encargado" de Venezuela.