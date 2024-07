Una influyente princesa emiratí pide el divorcio a su marido por Instagram: "Cuídate. Tu ex esposa"

Mahra Bint Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, princesa de Dubái, ha compartido una publicación en la que le solicita el divorcio a su marido, el jeque Mana Bin Mohammed Bin Rashid Bin Mana Al Maktoum.

"Querido marido: como estás ocupado con otras compañeras, por la presente declaro nuestro divorcio. Me divorcio de ti, me divorcio de ti y me divorcio de ti. Cuídate. Tu ex esposa", ha expresado Mahra, de 30 años, en una publicación de Instagram, red social en la que cuenta con 722 mil seguidores.

El mensaje, que ha destacado por ser directo y rotundo, ha dado la vuelta al mundo y, a pesar de que la jequesa ha bloqueado los comentarios, cuenta con más de 368.000 me gustas.

Finalmente, Mahra aportó algunos indicios anteriormente acerca del inminente divorcio al compartir una publicación con su hija, que nació el pasado 1 de mayo, en la que anuncia: "Solo nosotras dos".

Quién es la jequesa

Mahra es una de las treinta hijas de Su Alteza el jequeMohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente y Primer Ministro de los Emiratos Árabes Unidos, y Gobernante de Dubái. Además, son muchos los que aseguran que es la hija favorita de su padre.

La madre de Mahra, Zoe Grigorako, es de nacionalidad griega y se divorció del emir dubaití hace tiempo. Madre e hija mantienen una relación muy estrecha y muchos achacan el estilo de vida occidental que protagoniza la princesa a este profundo vínculo materno.

Mahra, licenciada en Relaciones Internacionales por una universidad del Reino Unido, es una mujer muy influyente en su país y dedica la mayor parte de su tiempo a colaborar con diversas causas y proyectos sociales, proliferando aquellos relacionados con mujeres o niños. A su vez, cuenta con una gran comunidad en redes sociales y aporta mucho apoyo a los diseñadores emiratíes, compartiendo y promocionando sus diseños.

Quién es su marido

Mana Bin Mohammed Bin Rashid Bin Mana Al Maktoum es conocido por ser un jeque multimillonario que destaca por sus inversiones en tecnología emergente y startups sostenibles en todo el mundo.

Entre los pasatiempos del jeque destacan los viajes y su pasión por los animales o por la pesca.

¿Cómo fue su boda?

La Agencia Real Árabe anunció el compromiso de Sheikha Mahra y Sheikh Mana en marzo del año pasado.

El enlace tuvo lugar el sábado 27 de mayo de 2023 y la recepción se celebró en el Zabeel Hall del Dubai World Trade Center.

Al concluir la recepción de la boda, los recién casados se embarcaron en su luna de miel en las pintorescas islas griegas, pasando gran parte del tiempo en Mykonos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com